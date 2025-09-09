Ce scrie L'Equipe despre Mircea Lucescu în ziua în care naţionala României întâlneşte în deplasare echipa Ciprului

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai vârstnici selecţioneri din istoria fotbalului, scrie marţi L'Equipe, în ziua în care naţionala României întâlneşte în deplasare echipa Ciprului, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Trecut mai ales pe la Inter Milano, Galatasaray sau Şahtior Doneţk, emblematicul tehnician nu s-a gândit să se oprească nici măcar după ce a împlinit 80 de ani pe 29 iulie, notează L'Equipe, citată de Agerpres. Numit selecţioner în august 2024, Mircea Lucescu va fi pe bancă la meciul cu Cipru, la 80 de ani, o lună şi 11 zile.

Deja la cârma reprezentativei României între 1981 şi 1986, într-o perioadă în care niciunul dintre internaţionalii de astăzi nu era născut, Lucescu este unul dintre cei mai în vârstă antrenori din istoria fotbalului. Germanul Otto Pfister, de exemplu, a fost antrenor al echipei Afganistanului până la 31 martie 2018 (80 de ani, 4 luni şi 7 zile), iar Lucescu l-ar putea depăşi.

Calificarea la CM 2026 se anunţă complicată pentru naţionala României, care a pierdut două din primele sale patru meciuri în grupa din care face parte, dar are şi şansa disputării unui baraj prin intermediul Ligii Naţiunilor, remarcă ziarul francez.

