Live TV

Ce scrie L'Equipe despre Mircea Lucescu în ziua în care naţionala României întâlneşte în deplasare echipa Ciprului

Data actualizării: Data publicării:
mircea lucescu la marginea terenului
Mircea Lucescu, Foto: Profimedia

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai vârstnici selecţioneri din istoria fotbalului, scrie marţi L'Equipe, în ziua în care naţionala României întâlneşte în deplasare echipa Ciprului, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Trecut mai ales pe la Inter Milano, Galatasaray sau Şahtior Doneţk, emblematicul tehnician nu s-a gândit să se oprească nici măcar după ce a împlinit 80 de ani pe 29 iulie, notează L'Equipe, citată de Agerpres. Numit selecţioner în august 2024, Mircea Lucescu va fi pe bancă la meciul cu Cipru, la 80 de ani, o lună şi 11 zile.

Deja la cârma reprezentativei României între 1981 şi 1986, într-o perioadă în care niciunul dintre internaţionalii de astăzi nu era născut, Lucescu este unul dintre cei mai în vârstă antrenori din istoria fotbalului. Germanul Otto Pfister, de exemplu, a fost antrenor al echipei Afganistanului până la 31 martie 2018 (80 de ani, 4 luni şi 7 zile), iar Lucescu l-ar putea depăşi.

Calificarea la CM 2026 se anunţă complicată pentru naţionala României, care a pierdut două din primele sale patru meciuri în grupa din care face parte, dar are şi şansa disputării unui baraj prin intermediul Ligii Naţiunilor, remarcă ziarul francez.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Digi Sport
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
qatar
Israelul a bombardat mai multe ținte Hamas în capitala Qatarului...
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul...
Proiectile obuze 155mm
Rheinmetall a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm...
Ultimele știri
Reparaţii la pavajul din centrul Capitalei. Primele locuri unde încep lucrările: „Ce înlocuim merge mai departe, nimic nu se pierde”
România primește 16,68 miliarde de euro de la UE pentru apărare. Este a doua cea mai mare sumă pentru un stat membru
Grindeanu dă vina pe Boloș pentru cheltuirea banilor din fondul de rezervă: „Acest mecanism a fost propus de ministrul Finanţelor”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mircea lucescu pe banca tehnica
Declarație ciudată a lui Mircea Lucescu, după înfrângerea cu Canada: Dacă elimini golurile, eu sunt mulţumit de jocul echipei
Mircea Lucescu. Foto: Getty Images
Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Surprizele din selecționata României
Mircea Lucescu.
Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale
Mircea Lucescu.
Mircea Lucescu, antrenorul naţionalei de fotbal, împlineşte astăzi 80 de ani
Mircea Lucescu
Preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu: Băieţii au făcut o partidă bună şi din punctul ăsta de vedere sunt mulţumit
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au...
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu uluitor a atras atenţia
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Au rămas "mască"! Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea