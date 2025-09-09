Preliminarii CM 2026. Cipru – România, diseară de la 21.45. Echipele probabile

Cipru și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21.45, în cadrul etapei a cincea a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
Partida de la Nicosia va fi transmisă de Prima TV, de la ora 21.45.
După primele patru etape din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026, România a reușit să obțină doar 6 puncte, de aceea partida din această seară este extrem de importantă.
În acest moment, selecționata condusă de Mircea Lucescu este pe locul al treilea în grupa H, la șase lungimi de liderul Bosnia.
De cealaltă parte, Cipru este pe locul 4 în grupă, cu doar trei puncte acumulate.
În partida tur, România a bătut acasă Cipru cu 2 – 0, după reușitele lui Florin Tănase și Dennis Man.
În plus, România are o altă revanșă de luat. Echipa lui Mircea Lucescu vine după eșecul rușinos din amicalul contra Canadei, scor 0-3.
Alte meciuri din Preliminarii CM 2026
Preliminarii CM 2026: Azerbaijan - Ucraina, marți, 19.00, DGS 1
Preliminarii CM 2026: Bosnia & Herțegovina - Austria, marți, 21.45, DGS 1
Echipe probabile:
Conform DigiSport, echipele probabile sunt:
Cipru (4-3-3): Freitas – Loizou, Laifis, Pileas, Shikkis – Tzionis, Kastanos, Charalampous – Artymatas, Pittas, Foti
Selecţioner: Apostolos Mantzios
România (4-3-3): Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Răzvan Marin, Șut, Stanciu – Man, Drăguș, Baiaram
Selecţioner: Mircea Lucescu
Lotul României
Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alex CHIPCIU (”U” Cluj, 48/6);
Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
Grupa H
Programul Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026:
21 martie
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
24 martie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5
7 iunie
16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1
10 iunie
21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
21:45 – San Marino – Austria 0-4
6 septembrie
21:45 – Austria – Cipru
21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina
9 septembrie
21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria
21:45 – Cipru – ROMÂNIA
9 octombrie
21:45 – Austria – San Marino
21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
12 octombrie
16:00 – San Marino – Cipru
21:45 – ROMÂNIA – Austria
15 noiembrie
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino
Clasament Grupa H din preliminariile pentru CM 2026
1. Bosnia și Herțegovina 12p
2. Austria 9p
3. România 6p
4. Cipru 3p
5. San marino 0p
