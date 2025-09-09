Preliminarii CM 2026. Cipru – România, diseară de la 21.45. Echipele probabile

Cipru și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21.45, în cadrul etapei a cincea a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Partida de la Nicosia va fi transmisă de Prima TV, de la ora 21.45.

După primele patru etape din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026, România a reușit să obțină doar 6 puncte, de aceea partida din această seară este extrem de importantă.

În acest moment, selecționata condusă de Mircea Lucescu este pe locul al treilea în grupa H, la șase lungimi de liderul Bosnia.

De cealaltă parte, Cipru este pe locul 4 în grupă, cu doar trei puncte acumulate.

În partida tur, România a bătut acasă Cipru cu 2 – 0, după reușitele lui Florin Tănase și Dennis Man.

În plus, România are o altă revanșă de luat. Echipa lui Mircea Lucescu vine după eșecul rușinos din amicalul contra Canadei, scor 0-3.

VIDEO cu rezumatul partidei România - Cipru 2-0

Alte meciuri din Preliminarii CM 2026

Preliminarii CM 2026: Azerbaijan - Ucraina, marți, 19.00, DGS 1

Preliminarii CM 2026: Bosnia & Herțegovina - Austria, marți, 21.45, DGS 1

Echipe probabile:

Conform DigiSport, echipele probabile sunt:

Cipru (4-3-3): Freitas – Loizou, Laifis, Pileas, Shikkis – Tzionis, Kastanos, Charalampous – Artymatas, Pittas, Foti

Selecţioner: Apostolos Mantzios

România (4-3-3): Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Răzvan Marin, Șut, Stanciu – Man, Drăguș, Baiaram

Selecţioner: Mircea Lucescu

Lotul României

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciul cu Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alex CHIPCIU (”U” Cluj, 48/6);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Grupa H

Programul Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026:

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino

Clasament Grupa H din preliminariile pentru CM 2026

1. Bosnia și Herțegovina 12p

2. Austria 9p

3. România 6p

4. Cipru 3p

5. San marino 0p

