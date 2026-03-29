Cine va conduce naționala la meciul cu Slovacia în locul lui Mircea Lucescu. Anunțul FRF

Naţionala României va fi condusă de antrenorul secund Ionel Gane la meciul amical cu Slovacia, din 31 martie, de la Bratislava, după ce selecţionerul Mircea Lucescu a fost internat în spital.

„Selecţionerul Mircea Lucescu se află la Spitalul Universitar, fiind supus investigaţiilor diagnostice şi intervenţiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Echipa naţională va face deplasarea la Bratislava în această seară, fără Mircea Lucescu, deoarece acesta va rămâne internat pentru monitorizare şi tratament de specialitate. Atribuţiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internaţional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative”, a precizat FRF într-un comunicat postat duminică pe site-ul său.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că, imediat după ce selecţionerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău şi a primit primul ajutor de la stafful medical al echipei naţionale, a luat în calcul suspendarea meciului amical cu Slovacia de marţi seara.

„Ionel Gane va prelua toate responsabilităţile de antrenor principal. Cum a apărut această situaţie de criză am luat inclusiv în calcul suspendarea meciului. Discutam cu colegii noştri din Slovacia şi cu UEFA despre starea de sănătate a domnului Lucescu. Acum nu mai este în luată în calcul în niciun caz suspendarea meciului, se va juca la ora stabilită. A fost doar un scenariu de lucru, mai ales că jucătorii noştri au simţit această tensiune, pentru că au fost alături de domnul Lucescu când s-a întâmplat acest eveniment. Toţi jucătorii au trecut prin momente foarte dificile, tragice aş putea spune”, a declarat Răzvan Burleanu duminică, potrivit Agerpres.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat anterior că Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă într-un spital din Capitală, după ce i s-a făcut rău, duminică, în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament.

