Cupa Mondială 2026. Meciul Pride LGBTQ+ va fi jucat între Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea

Data actualizării: Data publicării:
FIFA a anunţat luni că meciul Pride LGBTQ+ de la turneul final al Cupei Mondiale 2026 va fi disputat de Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea.

FIFA a decis ca la Cupa Mondială 2026 să dedice comunităţii LGBTQ+ unul dintre meciurile din cadrul grupelor. Această iniţiativă, planificată cu mult înainte de tragerea la sorţi care a avut loc vinerea aceasta şi programul dezvăluit sâmbătă, coincide cu un meci din Grupa G, dintre Egipt şi Iran, două ţări în care homosexualitatea este incriminată.

În Egipt, ţara natală a lui Mohamed Salah, legile restricţionează drepturile şi relaţiile persoanelor LGBTQ+, în timp ce în Iran homosexualitatea poate fi pedepsită cu moartea.

Înfruntarea dintre Egipt şi Iran va avea loc pe 26 iunie, pe stadionul Lumen Field, din Seattle.

O campanie pentru comunitatea LGBTQ+ a fost deja organizată în timpul ultimei ediţii a Cupei Mondiale, în 2022, în Qatar, o ţară care aplică legi împotriva homosexualilor.

Editor : Liviu Cojan

