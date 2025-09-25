Live TV

Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 21:45. Ce șanse are echipa lui Gigi Becali să treacă mai departe

Data publicării:
FCSB
Foto: Profimedia
Din articol
Care sunt șansele ca FCSB să treacă mai departe Cu cine joacă FCSB Cât primește FCSB dacă va câștiga în Olanda

În această seară, de la ora 19:45, FCSB debutează în grupele Europa League prin partida împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles. Meciul va fi transmis de DigiSport1.

Cel puțin pe hărtie, FCSB pornește cu prima șansă în duelul din Olanda. FCSB are un lot evaluat la 48,43 milioane de euro, în timp ce Go Ahead Eagles valoarează 29,85 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.com.

Cel mai bun fotbalist al olandezilor este Jakob Breum, un mijlocaș ofensiv de 21 de ani care este cotat la 5 milioane de euro. De cealaltă parte, Darius Olaru este cel mai valoros fotbalist al celor de la FCSB, cu o cotă de 7,5 milioane de euro.

Așa cum a anunțat Gigi Becali, căpitanul va fi titular și nu va fi schimbat pe durata celor 90 de minute, anunță DigiSport.

Care sunt șansele ca FCSB să treacă mai departe

Dacă anul trecut a avut un sezon impresionant în cupele europene, FCSB nu trece acum prin cea mai bună perioadă în stagiunea curentă. Din cauza acestpr rezultate, statisticienii o cotează pe campioana României cu șanse extrem de mici să treacă de această fază a competiției din Europa League.

Potrivit celor de la Football Meets Data, doar Maccabi Tel-Aviv are șanse mai mici decât FCSB să avanseze în competiție. În acest moment, clubul lui Gigi Becali este cotat cu 28% șanse să ajungă în TOP 24.

Cu cine joacă FCSB

FCSB evolua contra celor de la Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) în faza principală din Europa League.

Cât primește FCSB dacă va câștiga în Olanda

FCSB își începe aventura în faza grupelor din Europa League pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Momentul nu este însă unul bun pentru elevii lui Elias Charalambous, care nu au mai câștigat în SuperLiga de 5 etape.

FCSB speră să-și dea un restart în Olanda și să primească inclusiv bonusul pe care UEFA îl pune la bătaie pentru fiecare victorie în grupe, 446.000 de euro. În cazul unei remize, campioana României va încasa 149.000 de euro.

Reamintim că fiecare club ajuns în faza principală din Europa League a mai primit un bonus în valoare de 4,3 milioane de euro, scrie DigiSport.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
1
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
Premierul Ilie Bolojan
5
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
Digi Sport
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Tânărul suspectat că a trimis amenințări școlilor, internat la...
Atac
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp...
guvern sedinta
Coaliția s-a reunit pentru a stabili condițiile rectificării...
ilustrație virusuri organism infectat
Primele virusuri create de inteligența artificială: cercetătorii spun...
Ultimele știri
Incendiul de la depozitul din Sectorul 2, care a poluat aerul din Capitală marți noapte, a fost stins
Aur pentru România la proba de dublu rame feminin, Campionatele Mondiale de la Shanghai
LOTO - Joi, 25 septembrie 2025: Report de peste 6,73 milioane de euro la 6/49. La Joker sunt în joc aproape 6,5 milioane de euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ursula von derleyen sustine o alocutiune
Aeroporturi blocate de drone în Danemarca și Norvegia: Ursula von der Leyen avertizează că e „un tipar” de amenințări
mircea lucescu
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova și Austria. Dispar nouă jucători plus o mare surpriză
syspect
Un mafiot care a încercat să răpească o prințesă din Europa a fost eliberat de autoritățile din Spania, chiar înainte să fie extrădat
drona prinsa in plasa ucraina
Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor. „Sunt foarte rezistente”
FCSB
Superliga. FCSB, învinsă la Botoșani. Gigi Becali a închis telefonul în direct: „N-am ce să spun”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ca dintr-un film. Jason Statham și frumoasa lui logodnică, seducători la Săptămâna Modei de la Londra. Au...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Katy Perry, declarații emoționante după despărțirea de Orlando Bloom: „Am fost iubită, încercată și testată”
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Cum a fost umilit un pensionar cu o pensie de 1.100 lei după 34 ani de muncă? „Sub pensia minimă”
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cât mai valorează Charlie Sheen, după ce a risipit sume imense. În culisele averii starului care a fost cel...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare