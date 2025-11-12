„Fotbalul unește”: FRF începe campania împotriva discriminării și rasismului la meciul România - San Marino

Federaţia Română de Fotbal lansează campania „Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”, o iniţiativă naţională împotriva discriminării şi rasismului, care se va desfăşurată între noiembrie 2025 şi martie 2026, informează, miercuri, FRF, pe site-ul său oficial.

Campania debutează la meciul România - San Marino, din 18 noiembrie 2025, programat pe stadionul Ilie Oană în cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2027 şi promovează valorile respectului, incluziunii şi fair play-ului, atât pe stadion, cât şi în mediul online. Campania va continua şi la eventualele partide din martie 2026, pe care echipa naţională le va disputa pe teren propriu.

Prin această acţiune, FRF urmăreşte prevenirea tuturor formelor de discriminare (etnică, rasială, religioasă, politică, de gen sau bazată pe orientare sexuală) şi transmiterea unui mesaj clar: fotbalul trebuie să rămână un spaţiu al unităţii şi al respectului reciproc.

Campania se va desfăşura pe canalele digitale ale FRF, prin clipuri educative, mesaje ale jucătorilor şi promovarea unui cod de conduită al suporterilor.

La meciul cu San Marino, în stadion, mesajele campaniei vor fi afişate pe ecranele led şi pe tabela de marcaj, iar spectatorii vor primi materiale informative dedicate. De asemenea, 15% din capacitatea stadionului va fi închisă şi va fi ocupată cu mesaje anti-discriminare, iar 5% din capacitate va fi ocupată cu copii de la academii de fotbal cu materiale ce vor promova mesajul campaniei.

Campania este extinsă şi către echipa naţională feminină, pentru combaterea discriminării de gen. În paralel, FRF colaborează cu Guvernul României la elaborarea „Ghidului pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură în sport”, care va fi promovat la nivel naţional în 2026.

Federaţia continuă parteneriatele internaţionale cu UEFA şi UEFA Foundation în peste 20 de proiecte dedicate diversităţii şi incluziunii şi dezvoltă, prin programul FRF BRAVO, o cultură a respectului şi responsabilităţii civice în rândul tinerilor jucători.

Editor : M.I.