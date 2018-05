FOTOGALERIE. Cum arată noul stadion al echipei Voinţa Turnu Măgurele, controlată de fiul lui Liviu Dragnea

Voinţa Turnu Măgurele, despre care presa sportivă a scris că este controlată de fiul lui Liviu Dragnea, are un nou stadion, care îndeplinește cerințele de clasificare UEFA. Compania Naţională de Investiţii a anunţat inaugurarea arenei din judeţul Teleorman.

Întreaga investiție a costat 3 milioane de euro. Stadionul Municipal din Turnu Măgurele are 2.000 de locuri, vestiare moderne, un mic hotel şi o saună. Voinţa Turnu Măgurele evoluează în acest sezon Liga 3, seria III.

„O altă promisiune îndeplinită cu succes! Reprezentanții CNI participă astăzi la recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Complex sportiv - Stadion Municipal Turnu Măgurele" din județul Teleorman. În urma intervenției CNI, stadionul îndeplinește cerințele de clasificare UEFA. Complexul sportiv beneficiază de un centru de cantonament - spații de cazare cu dotări independente (24 locuri), spații pentru recuperare fizică, precum și spații pentru prepararea și servirea mesei. În plus acesta este amenajat corespunzător cu spații dedicate persoanelor cu handicap, o zonă specială pentru presă, precum și spații destinate locurilor de parcare. #CNI #Romania #investiminsport #stadion #fotbal #TurnuMagurele”, a anunțat Ciompania Națională de Investiții.

Despre acest stadion, liderul PSD declara anul trecut că „e o iniţiativă mai veche”.

„Nu decid eu, ci ministerul şi Compania Naţională de Investiţii. În Teleorman nu mai e voie să se facă nicio investiţie. Şi dacă se face un podeţ trebuie să se facă anchetă, miting sau să se retragă banii”, a mai spus atunci Dragnea.

Pe lângă arena de la Turnu Măgurele, în județul Teleorman va mai fi construit un stadion, la Alexandria. Acesta va avea o capacitate de trei ori mai mare decât arena de la Turnu Măgurele, iar costul său va fi de aproximativ 12 milioane de euro, scrie Digi Sport.

Luna trecută, Gheorghe Hagi a criticat faptul că echipa controlată de fiul liderului PSD va avea parte de un nou stadion. „Regele” s-a supărat, după ce președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat, săptămâna trecută, că în toată țara vor fi construite 400 de stadioane noi din bani publici, unele la Focșani, Alexandria sau Turnu Măgurele, însă Constanța nu figurează în niciun proiect.

„Poate auzim într-o bună zi că se face un stadion și la Constanța! Se fac stadioane în toată țara! Aud că se fac și prin cine știe ce comune... Mai trebuie la o comună să se facă stadion frumos și la Constanța... nu se poate! Sau nu e în plan! Și sunt la bani... Am auzit că se fac vreo 100 de stadioane, dar nu am auzit nimic de Constanța. Orașul e prea mic, nu e important. S-a născut unul acolo, mare fotbalist, o Academie... Nu, ce să-i facem? Lasă, că a băgat el bani acolo, că iubește prea mult fotbalul și a băgat bani pe câmp. Nu am nici canalizare, acum vreau să fac. Vă dați seama unde ne ducem?”, a spus Hagi.