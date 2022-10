Helmut Duckadam, portarul de legendă al fotbalului românesc, a avut ocazia să se întâlnească cu toți președinții României, de la Nicolae Ceaușescu la Klaus Iohannis, dar mărturisește că momentul care i-a adus cea mai mare satisfacție a fost întâlnirea pe care a avut-o în 2019 cu un alt lider: cu fostul președinte al Consiliului European, polonezul Donald Tusk, din partea căruia a avut parte de o recunoaștere emoționantă a meritelor sale.

„Am avut șansa să-i întâlnesc pe toți președinții României, de la Ceaușescu, Iliescu, Constantinescu... Domnul Constantinescu m-a invitat la primul meci al echipei naționale din Franța, cu Columbia. Am mers cu dânsul în avion, un avion mic, de șase locuri, eram invitatul dânsului, chiar i-am mulțumit zilele trecute. Am fost la o recepție la Ziua Germaniei și m-am întâlnit cu dânsul, i-am mulțumit încă o dată. Cu domnul Băsescu, cu Klaus Iohannis... Cu Klaus Iohannis a fost de două ori. O dată, când a fost Papa în România, la Cotroceni, și, Dumnezeu să-l ierte pe Ivan Patzaichin, când a sărbătorit ziua de naștere, am fost și eu invitat”, a povestit Helmut Duckadam, sâmbătă seară, în emisiunea „La cină” de la Digi24.

Întrebat în ce limbă a vorbit cu președintele Klaus Iohannis, care e etnic german ca și el, Helmut Duckadam a spus că a schimbat câteva cuvinte în germană, dar nu a avut posibilitatea să stea prea mult de vorbă cu el.

„Fantastic ce s-a întâmplat!”

„Cred că totuși cea mai mare satisfacție, trebuie să recunosc, și cu care mă mândresc a fost faptul că în discursul lui Donald Tusk de la Ateneul Român am fost pomenit. A zis că trebuie să apărăm justiția cum a apărat Duckadam la Sevilla. Și atunci, printr-un prieten al meu, Răzvan Neacșu, care-i înfigăreț, am zis uite o pereche de mănuși și o pălincuță, faci cumva să ajungă la domnul Donald Tusk. A luat el legătura, că el e dintr-ăsta descurcăreț, și a ajuns la secretara lui, care i-a transmis domnului Tusk. Și el a zis: Nu, dacă vrea domnul Duckadam să-mi dea, să-mi dea personal. Uite, avem summitul - când au venit toți președinții din Europa la Sibiu, în data de 9 mai, țin minte toată viața - vin cu o zi mai repede să ne întâlnim. Și a venit cu o zi mai repede și ne-am întâlnit la Sibiu și am stat de vorbă cu dânsul”, a povestit Helmut Duckadam.

„Fantastic ce s-a întâmplat! Și a doua zi, după ce m-am întâlnit cu el, când a venit la conferința de presă cu domnul Iohannis și cu Juncker (fostul președinte al Comisiei Europene - n.r.), și a pus mănușile acolo și a zis: Ieri m-am întâlnit cu Duckadam și am primit mănușile de la el, mersi Helmut! Ce satisfacție! Toți banii din lume nu valorează ce au valorat acele clipe”, a mărturisit eroul de la Sevilla.

Helmut Duckadam este portarul intrat în istoria fotbalului românesc cu o performanță neegalată, după ce în 1986 a apărat la Sevilla patru lovituri consecutive de la 11 metri, aducând echipei Steaua titlul de campioană europeană după confruntarea avută cu FC Barcelona.

La începutul anului 2019, când România a preluat pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene, președintele Consiliului European de atunci, polonezul Donald Tusk, a venit la București și a susținut un discurs extrem de apreciat, cu referiri din istoria și cultura României în care l-a menționat și pe Helmut Duckadam. Peste câteva luni, președintele Tusk a revenit în România alături de ceilalți lideri din UE, pentru a participa la un summit european găzduit de orașul Sibiu.

Editor : Luana Pavaluca