România, învinsă în Slovacia: „Ne facem de râs de fiecare dată când ieşim la meciuri şi este o ruşine”

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Slovaciei cu scorul de 2-0 (1-0), marţi seara, pe Narodny futbalovy stadion din Bratislava, într-un meci amical care a încheiat mandatul de selecţioner al lui Mircea Lucescu, absent de pe bancă. Antrenorul secund Ionel Gane și câțiva „Tricolori” au făcut declarații după partidă și au transmis mesaje fanilor.

Ionel Gane: Ne pare rău că nu am reuşit să-i facem o bucurie domnului Lucescu, să-i aducem o alinare, dar ne bucurăm că este bine

Antrenorul secund Ionel Gane a spus în conferinţa de presă că regretă faptul că jucătorii echipei naţionale nu au reuşit să-i facă o bucurie selecţionerului Mircea Lucescu şi să obţină o victorie cu Slovacia.

„S-a simţit că la nivel mental nu am fost bine. După golul primit în repreiza secundă, cred că am avut o dinamică mai bună, ne-am creat ocazii, dar din păcate nu am marcat. Şi Slovacia a avut două -trei situaţii bune de a marca şi nu a reuşit în a doua repriză. S-a văzut că ambele echipei veneau rănite după ratarea calificării, dar am încercat să facem un joc bun şi din păcate noi am pierdut. Ne pare rău că nu am reuşit să-i facem o bucurie domnului Lucescu, să-i aducem o alinare, dar ne bucurăm că este bine“, a declarat Ionel Gane, la Bratislava. 

Ianis Hagi: Ne dorim ca România să nu-şi piardă încrederea în noi

Ianis Hagi a declarat după meciul României cu Slovacia că tricolorii îşi doresc ca ţara să nu îşi piardă încrederea în ei.

„Trebuie să închidem capitolul şi să mergem înainte. Ne dorim ca lumea să nu-şi piardă încrederea în noi şi o să avem altă faţă din vară încolo. Ne dorim ca România să nu-şi piardă încrederea în noi”, a spus Ianis Hagi, potrivit News.ro.

Întrebat dacă ştie ceva despre noul selecţioner, având în vedere faptul că meciul cu Slovacia a fost ultimul cu Mircea Lucescu antrenor şi că se vehiculează numele lui Gheorghe Hagi, el a răspuns: „Nu, n-am avut nicio comunicare cu domnul preşedinte”.

El a avut şi un mesaj pentru Mircea Lucescu: „Sănătate multă. Să petreacă mai mult timp cu familia”.

Daniel Bîrligea: Şocul cu nea Mircea ne-a zdruncinat un pic şi nu cred că mulţi am fost cu gândul la fotbal

Atacantul Daniel Bîrligea a declarat că jucătorii echipei naţionale au fost afectaţi de problemele de sănătate ale selecţionerului Mircea Lucescu, înaintea meciului amical cu Slovacia.

„Puteam să muncim mai mult, este o dezamăgire. Puteam avea un rezultat mai mult, dar trebuie să creştem împreună şi să fim uniţi. Şocul cu nea Mircea ne-a zdruncinat un pic şi nu cred că mulţi am fost cu gândul la fotbal. Trebuia să dăm mai mult, să luptăm mai mult“, a declarat Bîrligea la Antena 1. 

Andrei Raţiu: Ne facem de râs de fiecare dată când ieşim la meciuri şi este o ruşine. O să fim cu noul selecţioner 100%

Andrei Raţiu a afirmat, marţi seară, că tricolorii trebuie să îşi revină, deoarece se fac „de râs de fiecare dată” când ies „la meciuri şi este o ruşine”. El a precizat că jucătorii vor fi sută la sută alături de noul selecţioner.

„Nu ştiu cine o veni, o să fim cu el 100%. Da, în primul rând să venim cu o altă atitudine, să putem să facem ceva la meciuri pentru că ne facem de râs de fiecare dată când ieşim la meciuri şi este o ruşine”, a spus Raţiu la Antena 1, potrivit News.ro.

Andrei Raţiu a menţionat că tricolorii nu au fost într-o stare prea bună şi pentru că Mircea Lucescu are probleme de sănătate.

„Eram toţi într-o stare nu prea bună după ce s-a întâmplat, partea cu nea Mircea. Îi dorim să aibă foarte multă sănătate şi să se facă bine cât mai repede. A fost un meci rar şi pentru noi, pentru că aveam gândul mai mult la el decât aici. Bine, nu e o scuză pentru că iarăşi ne-am făcut de râs, ca data trecută. Trebuie să trecem pagina şi să vedem în vară cum facem să ne reglăm”.

El şi-a asumat responsabilitatea pentru golul primit la meciul cu Turcia: „Da, sunt responsabil de acea fază, dar dacă lumea crede că am pierdut meciul din acea fază e foarte greşit pentru că nu am făcut nimic ca să câştigăm acel meci. Mă simt vinovat din cauza fazei, dar nu am făcut un meci ca să putem să câştigăm, să fim la Campionatul Mondial”.

