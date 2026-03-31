După ratarea calificării la Cupa Mondială, România joacă azi un amical cu Slovacia. Cine va sta pe bancă în locul lui Mircea Lucescu

După ce a ratat ultima şansă de calificare la Cupa Mondială, naţionala României joacă, marţi, un meci amical cu Slovacia. În absenţa selecţionerului Mircea Lucescu, tricolorii vor fi conduşi de secundul Ionel Gane.

Partida va avea loc de la ora 21:45, la Bratislava, notează News.ro.

Selecţionerul Mircea Lucescu nu va fi prezent la Bratislava, după ce a leşinat în cantonament şi a fost transportat la Spitalul Universitar.

În absenţa sa, echipa va fi condusă de secundul Ionel Gane.

România a ratat orice şansă de calificare la Cupa Mondială, după ce pierdut a pierdut semifinala de baraj cu Turcia, scor 0-1.

Lotul României:

PORTARI

Ionuţ Radu (Celta Vigo / Spania 7/0); Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeş), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova)

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Indisponibilitatea de ultimă oră a lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea de urgenţă a lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), cei 26 de tricolori pregătind acum în acest format adaptat marele meci cu Turcia. Totuşi, Ionuţ Radu s-a alăturat lotului tricolor.

Fiecare echipă poate face până la 8 schimbări

Conform noilor reglementări privind meciurile internaţionale amicale, naţionalele României şi Slovaciei au convenit ca pe durata partidei din această seară să poată efectua până la 8 înlocuiri de fiecare parte, în cel mult 3 întreruperi ale jocului, anunţă frf.ro.

10.000 de spectatori, aşteptaţi la meciul Slovacia - România

Organizatorii meciului Slovacia - România estimează că în tribune se vor afla 10.000 de spectatori. Dintre aceştia, 400 vor fi români, anunţă frf.ro.

Pentru partida din această seară s-au vândut 18.000 de bilete, însă acestea au fost achiziţionate la pachet cu primul meci jucat de Slovacia, semifinala play-off-ului de calificare, cu Kosovo.

