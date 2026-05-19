„Steaua trebuie judecată pe teren, nu în birouri”: Radu Miruță, întâlnire cu suporterii pe stadion

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit marţi cu suporteri ai Stelei pe stadion şi a susţinut că echipa trebuie „judecată pe teren, nu în birouri”, criticând deciziile politice şi „jocurile de culise” care împiedică promovarea clubului în Superliga României.

Radu Miruţă a precizat că discuţiile au vizat „toţi paşii posibili de făcut împreună în perioada următoare, atâţia câţi un Guvern interimar mai are voie legal să facă”.

„Am mers astă-seară să stau de vorbă cu suporteri ai Stelei. Pe stadion, acolo unde sufletul acestor oameni este de ani de zile umilit de decizii politice. Dincolo de zgomotul intoxicat împins de cei care nu vor Steaua în prima ligă, dincolo de ştirile false propagate, am mers să le vorbesc deschis despre absolut toţi paşii posibili de făcut împreună în perioada următoare. Atâţia câţi un Guvern interimar mai are voie legal să facă. Ce mă ţine cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea. Nedreptatea la care sunt supuşi suporteri pasionaţi care vin pe stadion şi pe ploaie, şi pe vânt, ori sportivi care câştigă pe teren, dar sunt trimişi la colţ de interesele financiare din fotbal. Nu le poţi cere oamenilor să creadă în merit, în muncă şi în reguli corecte, cât timp exact cei care le respectă sunt ţinuţi pe margine. Steaua trebuie judecată pe teren, nu în birouri şi jocuri de culise”, a scris Miruţă marți pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe 7 mai, Radu Miruţă a anunţat că a primit 14 oferte de la companii private pentru asocierea cu secţia de fotbal a CSA Steaua, astfel încât echipa din Liga a II-a să primească dreptul de a promova pe prima scenă.

„Drumul pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă nu mai poate fi întors. Nu este normal ca valoarea unor sportivi dovedită pe durata unui sezon să fie trasă în jos de o decizie politică, de o decizie legislativă. Nu poţi să îi spui unui sportiv care a fost bun să mai încerce şi la anul. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă, trebuie fie schimbată legea şi s-a dovedit că nu e suficientă voinţă politică. Scenariile sunt interacţiunea cu mediul privat, o asociere cu mediul privat care să pună bani şi cred că asta este ceea ce trebuie să se întâmple”, spunea atunci Miruţă.

Echipa de fotbal Steaua Bucureşti, din Liga a II-a, nu are dreptul de a promova în Superliga României, din cauza regulamentului care interzice acest lucru formaţiilor care nu au un acţionariat privat.

Editor : M.I.