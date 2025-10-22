Live TV

Dennis Man UEFA Champions League
REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Dennis Man (27 de ani) a fost în mare formă în meciul lui PSV cu Napoli 6-2, din etapa a treia a fazei ligii UEFA Champions League.

Atacantul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor la fotbal, marţi seara, în meciul în care PSV Eindhoven a umilit-o pe Napoli cu scorul de 6-2, în etapa a treia a competiţiei, scrie DigiSport.

Man a înscris primul gol printre picioarele fundaşului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un şut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).


Internaţionalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluţia sa.

Oaspeţii au deschis scorul pe Philips Stadium, prin Scott McTominay (31), dar PSV a punctat de două ori până la pauză, prin Alessandro Buongiorno (autogol, 35) şi Ismael Saibari (38). Campioana Olandei s-a dezlănţuit după pauză, profitând şi de faptul că Napoli a rămas în zece, Lorenzo Lucca fiind eliminat (76). Pentru gazde au mai înscris Ricardo Pepi (87) şi Couhaib Driouech (89), în timp ce McTominay a realizat dubla (86).

Man a fost extrem de entuziasmat și a dezvăluit că este cea mai frumoasă seara din viața sa.

”Incredibil, cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine.

E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”, a spus Dennis Man, după meci.

 

