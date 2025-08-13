Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League dacă trece de Spartak Trnava

După victoria clară cu 3-0 în tur împotriva slovacilor de la Spartak Trnava, Universitatea Craiova este foarte aproape de calificarea în play-off-ul Conference League, unde o așteaptă Istanbul Bașakșehir, dacă nu apare o surpriză în meciul de retur de la Trnava.

Universitatea Craiova a făcut un pas important spre play-off-ul Conference League după ce a învins-o, pe teren propriu, cu 3-0 pe Spartak Trnava, în turul al treilea preliminar. Meciul retur se va disputa joi în Slovacia, însă avantajul solid obținut în prima manșă îi face pe olteni mari favoriți la calificare, scrie Digi Sport.

Cu doar o zi înaintea partidei de la Trnava, echipa lui Constantin Gâlcă și-a aflat potențiala adversară din play-off. Este vorba despre Istanbul Bașakșehir, formație care a eliminat-o pe Viking Stavanger din Norvegia.

Turcii s-au impus cu 3-1 în deplasare, iar în retur, disputat miercuri la Istanbul, au încheiat la egalitate, 1-1, rezultat suficient pentru a merge mai departe.

Editor : M.I.