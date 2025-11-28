Bojana Popovic, fosta mare jucătoare de handbal, va fi noua antrenoare a CSM Bucureşti. Cristina Neagu ar putea reveni la club

Campioana CSM Bucureşti a anunţat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie, de fosta mare jucătoare Bojana Popovic, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului.
„Pentru noi, această decizie depăşeşte cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declaraţie de ambiţie şi un pas ferm în direcţia profesionalismului, stabilităţii şi excelenţei competitive. Cu un palmares unic – argint olimpic în 2012, şase titluri EHF Champions League şi statutul de reper global în leadership şi performanţă – Bojana Popovic aduce la Bucureşti o viziune modernă şi un standard de lucru la nivelul celor mai mari cluburi europene”, anunţă CSM.
La rândul său, Bojana Popovic a declarat, după semnarea contractului: „Sunt foarte mândră că, începând cu 1 decembrie 2025, voi face parte din marea familie CSM Bucureşti. Este un club cu o organizare excelentă, tradiţie şi ambiţie. Aştept cu nerăbdare să construim o echipă puternică împreună cu jucătoarele, stafful tehnic, conducerea şi suporterii noştri loiali. Începând cu primul antrenament, vom trăi pentru a face clubul şi oraşul Bucureşti mândri. Vă mulţumesc încă o dată pentru încredere. Sunt pregătită pentru noi victorii!”.
Bojana Popovic (46 de ani) va prelua efectiv echipa după Campionatul Mondial, unde face parte din staful tehnic al Danemarcei, adversara României în grupa A.
CSM Bucureşti a rămas fără antrenor principal după ce Adrian Vasile şi-a dat demisia la începutul lunii, iar interimatul a fost asigurat de secundul Iulia Curea, care ocupă aceeaşi funcţie şi la naţională. De asemenea, fosta internaţională Cristina Vărzaru a demisionat din poziţia de manager, iar acum, mai ales după cooptarea Bojanei Popovic, ar urma ca această funcţie să fie ocupată de Cristina Neagu, însă clubul nu a făcut un anunţ oficial în acest sens.
Cristina Neagu şi-a încheiat cariera de succes ca jucătoare în iunie 2025.