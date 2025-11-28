Bojana Popovic, fosta mare jucătoare de handbal, va fi noua antrenoare a CSM Bucureşti. Cristina Neagu ar putea reveni la club

Campioana CSM Bucureşti a anunţat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie, de fosta mare jucătoare Bojana Popovic, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului.

„Pentru noi, această decizie depăşeşte cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declaraţie de ambiţie şi un pas ferm în direcţia profesionalismului, stabilităţii şi excelenţei competitive. Cu un palmares unic – argint olimpic în 2012, şase titluri EHF Champions League şi statutul de reper global în leadership şi performanţă – Bojana Popovic aduce la Bucureşti o viziune modernă şi un standard de lucru la nivelul celor mai mari cluburi europene”, anunţă CSM.

La rândul său, Bojana Popovic a declarat, după semnarea contractului: „Sunt foarte mândră că, începând cu 1 decembrie 2025, voi face parte din marea familie CSM Bucureşti. Este un club cu o organizare excelentă, tradiţie şi ambiţie. Aştept cu nerăbdare să construim o echipă puternică împreună cu jucătoarele, stafful tehnic, conducerea şi suporterii noştri loiali. Începând cu primul antrenament, vom trăi pentru a face clubul şi oraşul Bucureşti mândri. Vă mulţumesc încă o dată pentru încredere. Sunt pregătită pentru noi victorii!”.

Foto: CSM București

Bojana Popovic (46 de ani) va prelua efectiv echipa după Campionatul Mondial, unde face parte din staful tehnic al Danemarcei, adversara României în grupa A.

CSM Bucureşti a rămas fără antrenor principal după ce Adrian Vasile şi-a dat demisia la începutul lunii, iar interimatul a fost asigurat de secundul Iulia Curea, care ocupă aceeaşi funcţie şi la naţională. De asemenea, fosta internaţională Cristina Vărzaru a demisionat din poziţia de manager, iar acum, mai ales după cooptarea Bojanei Popovic, ar urma ca această funcţie să fie ocupată de Cristina Neagu, însă clubul nu a făcut un anunţ oficial în acest sens.

Cristina Neagu şi-a încheiat cariera de succes ca jucătoare în iunie 2025.

