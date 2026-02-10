Patinatorul artistic american Ilia Malinin a șocat și extaziat lumea cu un salt înapoi în timpul competiției de patinaj artistic pe echipe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Dar poate nu este singurul moment care trebuie amintit din istoria acestei mișcări deosebit de periculoase din patinajul artistic.

În fața unei mulțimi numeroase, printre care se afla și campionul de tenis Novak Djokovic, tânărul de 21 de ani a ridicat spectatorii în picioare după ce a executat un backflip (salt înapoi) și a aterizat pe un picior. Americanul a obținut un scor de 200,03, devansându-l pe japonezul Shun Soto, iar acest avantaj mic s-a dovedit crucial pentru echipa SUA, ajutând-o să păstreze medalia de aur la proba pe echipe câștigată la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.

Backflip-ul fusese anterior interzis la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce patinatoarea americană Terry Kubicka a fost prima care l-a executat la Jocurile de la Innsbruck din 1976. Uniunea Internațională de Patinaj a anulat ulterior această decizie, legalizând oficial mișcarea în 2024.

Referindu-se la mișcarea cu risc ridicat, Malinin a spus: „A fost distractiv. Adică, haide, publicul a urlat și era pur și simplu în delir. Asta m-a ajutat să simt recunoștința față de scena olimpică.”

„Încerc să mă bucur de fiecare moment și să fiu recunoscător pentru tot, pentru că în viață se pot întâmpla multe lucruri neașteptate. Iau totul la inimă.”

Cazul Surya Bonaly

Înainte ca Ilia Malinin să „intre în istorie” cu un salt mortal înapoi, Surya Bonaly — o patinatoare olimpică de culoare — a riscat totul executând aceeași mișcare în 1998. Era perioada în care această manevră era interzisă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Când Ilia Malinin a aterizat un backflip la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina weekendul trecut, lumea a rămas uimită. Rețelele sociale l-au numit neînfricat, revoluționar — chiar de neatins. Dar pentru unii fani ai patinajului — în special pentru cei de culoare — momentul a părut familiar. Pentru că, cu zeci de ani în urmă, un patinator artistic de culoare a executat aceeași mișcare care sfida gravitația și nu a primit decât aplauze. „Și dacă ne întrebați pe noi, olimpica Surya Bonaly a mers pe jos pentru ca Malinin să poată alerga”, comentează The Root.

Uniunea Internațională de Patinaj (ISU) a interzis salturile înapoi în 1976, conform U.S. Figure Skating, în principal din motive de siguranță legate de aterizările periculoase pe suprafața neiertătoare a gheții. Așadar, când Bonaly a executat cu îndrăzneală un salt înapoi pe un picior la Jocurile Olimpice de la Nagano din 1998 — fiind pe deplin conștientă că acest lucru îi va aduce o penalizare — a fost mai mult decât o cascadorie. A fost o declarație într-un sport care decisese de mult timp ce riscuri erau acceptabile și cine voia putea să și le asume.

Cariera de patinatoare a lui Bonaly a fost plină de controverse, marcată de tot felul de aspecte, de la stilul ei atletic și atipic de patinaj până la decizia de a nu purta colanți sub costumul de patinaj din cauza lipsei de nuanțe pentru femeile de culoare.

La cel de-al 59-lea Congres Ordinar al ISU din Las Vegas, uniunea a eliminat saltul înapoi din Regula 610, reinstituind oficial saltul ca element legal începând din 2024. Potrivit U.S. Figure Skating, mișcarea este acum recunoscută ca un element coregrafic spectaculos — o schimbare notabilă pentru o abilitate considerată odată prea periculoasă pentru competiție.

Editor : Sebastian Eduard