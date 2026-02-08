Live TV

JO 2026. Primele informații despre starea schioarei Lindsey Vonn după accidentul teribil de la Jocurile Olimpice

Lindsey Vonn, din Statele Unite, se accidentează în timpul unei curse de schi alpin feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, la Cortina d'Ampezzo, Italia, duminică, 8 februarie 2026. Foto: Profimedia
Lindsey Vonn este în „stare stabilă” după accidentul suferit duminică în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, anunță echipa americană de schi şi snowboard.

Lindsey Vonn a luat startul în finala de coborâre, însă după doar 13 secunde s-a lovit cu braţul drept de o poartă și a căzut pe pârtie, sub privirile stupefiate ale spectatorilor.

Apoi, în Centrul de schi alpin Tofane din Cortina d'Ampezzo s-a instalat o linişte totală, în timp ce medicii îi acordau îngrijiri triplei medaliate olimpice.

Sportiva în vârstă de 41 de ani a fost apoi transportată cu elicopterul de pe pârtia Olimpia delle Tofane, în timp ce publicul a aplaudat-o în picioare.

Potrivit Reuters, o sursă a declarat că elicopterul o transporta pe sportiva în vârstă de 41 de ani la un spital din Treviso.

După o pauză îndelungată în proba feminină de coborâre, competiţia a fost reluată, iar coechipiera lui Vonn, Breezy Johnson, a câştigat prima medalie de aur a echipei SUA la aceste Jocuri.

„Este în stare stabilă”

Acum, atenţia se îndreaptă către gravitatea accidentării lui Vonn.

„Lindsey Vonn a suferit o accidentare, dar este în stare stabilă şi se află pe mâini bune, fiind îngrijită de o echipă de medici americani şi italieni”, a declarat echipa americană de schi şi snowboard într-un scurt comunicat pe reţelele de socializare, potrivit News.ro, care preia CNN.

Participarea lui Vonn la Jocurile Olimpice din acest an a reprezentat întotdeauna un risc, după ce a suferit o accidentare gravă în urma unei căzături la Crans-Montana, în cadrul circuitului Cupei Mondiale, la 30 ianuarie.

Cu toate acestea, ea a efectuat două antrenamente înainte de finală şi părea să creadă că poate concura la cel mai înalt nivel.

„Mâine voi concura în ultima mea probă olimpică de coborâre şi, deşi nu pot garanta un rezultat bun, pot garanta că voi da tot ce am”, a scris ea sâmbătă pe Instagram.

„Dar, indiferent de rezultat, eu deja am câştigat.”

„Ea dă întotdeauna 110%”

Unii dintre colegii ei sportivi păreau emoţionaţi după ce au văzut accidentul de duminică, îngrijoraţi de leziunile pe care Vonn le-ar fi putut suferi.

„Cu toţii ştim dificultăţile prin care a trecut Lindsey în ultimele zile şi, pentru a veni la cursă, cred că a riscat prea mult şi de aceea s-a produs un astfel de accident”, a declarat pentru Eurosport schioarea slovenă retrasă şi dubla campioană olimpică Tina Maze.

„Este foarte greu pentru toţi cei de aici să vadă asta, în special pentru familia ei, colegii ei de echipă şi toţi cei care lucrează cu ea. Este teribil pentru toată lumea.”

Sora lui Vonn, Karin Kildow, a declarat pentru NBC că accidentul a fost înfricoşător şi că legenda schiului era în curs de evaluare. Ea a mai spus că Vonn nu va avea regrete în legătură cu decizia de a concura.

„Ea dă întotdeauna 110% din ea, niciodată mai puţin, aşa că ştiu că s-a dedicat cu toată inima şi, uneori, lucrurile se întâmplă pur şi simplu”, a spus Kildow.

„Este un sport foarte periculos şi există multe variabile în joc, aşa că nu ştiu exact ce s-a întâmplat, dar a părut o căzătură destul de gravă, aşa că sperăm doar la ce e mai bun.”

