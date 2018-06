Ambasadorul României la Paris povestește cum a trăit meciul Simonei

Ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu, a declarat, sâmbătă, că la finala de la Roland Garros s-a simţit la Paris ca la Bucureşti, deoarece au fost prezenţi mulţi fani români. El a mai spus că apropiaţii Simonei Halep trăiesc un fel de „sfârşeală” din cauza bucuriei după această victorie.

„Arena era atât de plină de strigătele românilor. Hai Simona se auzea în fiecare moment liber. Aveai impresia că eşti la Bucureşti. Am avut şansa să stau în primul rând, dar am avut şansa să stau lângă o americancă ce o cunoştea foarte bine pe Simona Halep. După 4-5 ghemuri mi-a spus, nu avea grijă, va fi bine. După meci am fost în locul unde erau apropiaţii ei, am aşteptat-o o anumită vreme, dar avea alte obligaţii, dar am stat cu Popescu, Hagi, familia ei. Senzaţia era de maximă bucurie. A fost un fel de sfârşeală de bucurie după această victorie minunată. Cred că este pentru prima oară după multă vreme când primesc atâtea mesaje de felicitare. Este minunat că s-a cântat imnul României la Roland Garros”, a declarat Luca Niculescu la Digisport.

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Viriginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.

Aproape 4 mii de români au asistat la meciul câștigat sâmbătă de Halep la Roland Garros. De altfel, Simona a fost întrebată despre numărul mare de români și la conferința de presă, iar sportiva a răspuns printr-o glumă: „Să știți că nu eu le-am cumpărat biletele. În trecut, am mai făcut-o, dar acum nu”. Halep le-a mulțumit suporterilor români, dar a subliniat că a avut o mulțime de susținători și în publicul francez.

