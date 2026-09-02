Israelul cere sprijinul lui Donald Trump pentru planul de expulzare a palestinienilor din Gaza: „Nu există altă soluție”

Ministrul Apărării din Israel a declarat că țara sa solicită sprijinul președintelui american Donald Trump pentru aprobarea planurilor de expulzare a palestinienilor din Fâșia Gaza, într-o acțiune care a fost condamnată pe scară largă ca fiind o potențială crimă de război, relatează The Guardian.

Israel Katz a afirmat că „în cele din urmă, nu există o soluție reală pentru Gaza fără această migrație”, în cadrul unei conferințe organizate de site-ul de știri israelian Ynet și de ziarul Yedioth Ahronoth. El a spus că guvernul israelian este „organizat și pregătit să îi evacueze pe mare, pe calea aerului, prin orice mijloc posibil”.

Trump a discutat despre o preluare a controlului asupra Fâșiei Gaza de către SUA la începutul anului 2025, care ar fi implicat îndepărtarea palestinienilor de pe acest teritoriu, dar de atunci a renunțat la această idee. Un plan de pace în 20 de puncte elaborat de Casa Albă anul trecut nu prevedea deportarea palestinienilor, un act care ar fi fost perceput pe scară largă ca o curățare etnică.

Katz a declarat însă miercuri că, în opinia sa, sprijinul SUA ar putea înclina balanța opiniei publice regionale în favoarea relocării forțate a palestinienilor din Gaza. El a afirmat că aprobarea lui Trump este esențială pentru a convinge țările vecine să accepte refugiații palestinieni.

„Fiecare țară care este dispusă să îi primească dorește sprijinul american”, a spus el. „Trump nu a anulat această măsură deocamdată. A înghețat-o”.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea The Guardian de a comenta dacă Trump continuă să poarte discuții cu privire la propunerile Israelului de a depopula cu forța Fâșia Gaza.

Katz a menționat în special Egiptul, despre care a afirmat că a exercitat presiuni asupra Washingtonului pentru a se opune strămutării forțate a populației palestiniene. „Nu a fost anulată”, a spus el. „Se discută în permanență despre aceasta, inclusiv în acest moment, și cred că, în cele din urmă, nu există altă soluție care să fie în interesul tuturor”.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei campanii electorale intense din Israel, în cadrul căreia prim-ministrul Benjamin Netanyahu și aliații săi de dreapta au încercat să atragă votanții prin solicitarea unor măsuri mai agresive împotriva palestinienilor.

Unele dintre acestea au fost în mod evident provocatoare și crude, notează sursa citată. Ministrul securității naționale de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, a publicat pe X imagini dintr-o închisoare pentru femei, unde a afirmat că el este responsabil pentru condițiile deplorabile din interiorul acesteia.

Când un deținut i-a spus că nu beneficiază de îngrijire medicală, nu pot face duș și nu primesc haine curate, Ben-Gvir a răspuns: „S-au terminat vremurile în care condițiile din închisori erau bune. Aceasta este situația actuală, iar eu sunt direct responsabil pentru tot. Sunt mulțumit de aceste condiții”.

Netanyahu a vizitat miercuri un post militar israelian situat în apropierea liniei galbene din Fâșia Gaza. Israelul a declarat că nu se va retrage de la acea linie până când Hamas nu se va dezarma, în ciuda apelurilor la o retragere treptată pentru a facilita recentul armistițiu cu această grupare.

„Controlăm teritoriul și rămânem pe această linie”, a declarat Netanyahu. „Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne atinge obiectivul – dezarmarea Hamas și demilitarizarea Gazei. Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru Israel”.

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Editor : A.M.G.