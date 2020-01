Ashleigh Barty a câștigat turneul WTA de la Adelaide

Liderul mondial Ashleigh Barty a câștigat primul său turneu din 2020, sâmbătă, după ce s-a impus în finala întrecerii WTA Premier din Adelaide (Australia) în fața ucrainencei Dayana Yastremska (24 WTA).

Ashleigh Barty s-a impus în două seturi, 6-2, 7-5, la capătul unui meci care a durat o oră și 25 de minute.

Sportiva australiană și-a asigurat un cec în valoare de 146.500 de dolari și 470 de puncte WTA, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului WTA. Ea are acum 8.017 puncte, în timp ce următoarea clasată, Karolina Pliskova, are 5.940 de puncte, iar Simona Halep, care de luni revine pe poziția a treia în WTA, are 5.560 de puncte.

Cealaltă finalistă de la Adelaide, tânăra Dayana Yastremska (19 ani) va încasa 78.160 de dolari și 305 puncte, urmând să urce pe locul 21 mondial de luni.

Simona Halep (4 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală la Adelaide, orașul natal al antrenorului său Darren Cahill. Românca a cedat în două seturi, 4-6, 2-6, în fața sportivei Aryna Sabalenka (Belarus; 12 WTA), după o oră și 11 minute. Ulterior, Aryna Sabalenka a fost eliminată de Dayana Yastremska (Ucraina; 24 WTA). Prezența în sferturile de finală de la WTA Adelaide i-a adus Simonei Halep 22.400 de dolari și 100 de puncte.

Pentru Ashleigh Barty a fost primul turneu câștigat în țara natală și al optulea din carieră, după cele de la Kuala Lampur, Zhuhai, Nottingham, Miami, Roland Garros, Birmingham și Turneul Campioanelor.

Ea va fi principala favorită de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, care va debuta luni. Sorana Cîrstea va avea și ea primul meci luni, la Australian Open 2020, în timp ce Simona Halep, Irina Begu și Monica Niculescu, celelalte trei românce aflate pe tabloul principal, vor avea primele meciuri marți.

(sursa: Mediafax)

