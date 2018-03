Sorana Cîrstea a semnat cu CSM București

Clubul Sportiv Municipal Bucureşti a reuşit să obţină semnătura jucătoarei de tenis Sorana Cîrstea, informează Agerpres.

Sorana Cîrstea / FOTO: Gulliver / Getty Images





România are 6 sportive în top 100 WTA, fiind întrecută doar de SUA (11), Cehia (8) şi Rusia (8), iar CSM Bucureşti mai are două dintre componentele echipei de Fed Cup a României, Irina Begu - aflată pe poziţia a 36-a în topul mondial - şi Monica Niculescu - care ocupă locul 17 WTA la dublu şi 71 la simplu.



"Ne bucurăm foarte mult că Sorana a decis să intre în familia CSMB. Ea este un model pentru tineri şi un exemplu de reuşită în sportul românesc. Sper să aibă cât mai multe succese şi să îi ajute cu sfaturile ei pe juniorii legitimaţi la club", a declarat Alexandru Nedea, preşedintele secţiei de tenis de la CSM Bucureşti.



''Sunt extrem de fericită şi onorată să pot face parte din familia CSM Bucureşti, era o dorinţă de-a mea de ceva vreme şi mă bucur că s-a finalizat în cele din urmă. Vreau să ajut clubul şi să întărim secţia de tenis, să ajungem cât mai sus. Dacă priveşti clasamentul WTA şi rezultatele din ultima perioadă, e greu să găseşti atâtea jucătoare din aceeaşi ţară, cu atât mai greu să fie şi legitimate la acelaşi club. Acum la CSM Bucureşti avem o echipă foarte puternică'', a declarat Sorana Cîrstea.



Cîrstea speră ca evoluţiile ei de la turneele care vin să o propulseze între cele mai bune 20 de jucătoare din lume: ''Toţi avem anumite lucruri pe care ni le dorim. Eu încerc să nu mă focalizez pe rezultat, ci mai mult pe ce am de făcut pe teren, iar rezultatele bune să vină ca o consecinţă firească a evoluţiilor mele. Îmi doresc să intru în primele 20, să câştig un turneu, dar nu trebuie să fie asta un scop în sine, ci munca şi ce am de făcut pe teren. Într-adevăr, însă, setarea unor astfel de obiective mă motivează''.



Jucătoarea în vârsta de 27 de ani s-a arătat foarte interesată de programul pe care noul ei club, CSM Bucureşti, îl desfăşoară pentru a-i ajuta pe tenismenii cu dizabilităţi. De altfel, Mihai Gaiţă şi Ionuţ Filişan (cei mai valoroşi tenismeni români în scaun rulant) sunt legitimaţi la gruparea din capitală.



''Este o ramură care trebuie dezvoltată şi mă bucur enorm că CSM Bucureşti face eforturi pentru a-i ajuta pe aceşti sportivi din toate punctele de vedere. Cei cu dizabilităţi au nevoie şi trebuie să beneficieze de suport. Din punctul meu de vedere, îi voi susţine cu mare plăcere oricând este nevoie'', a subliniat Sorana Cîrstea.



Cîrstea, care a cochetat o perioadă şi cu handbalul, a mărturisit că urmăreşte de câte ori are ocazia meciurile fetelor sau băieţilor de la CSM Bucureşti: ''Sunt fan CSM la handbal şi la fete, şi la băieţi. Am făcut handbal când eram în şcoală şi este sportul meu de suflet, cel mai apropiat, după tenis. Când sunt în ţară merg la meciurile din campionat, dar şi la cele din Champions League. Mă bucur mult că este şi Cristina Neagu la echipă, un idol pentru mine. Orice om care ajunge să fie numărul unu în lume în domeniul lui necesită un respect aparte. Eram fan CSM la handbal, acum sunt şi la tenis''.



Cea mai bună clasare din cariera Soranei Cîrstea a fost locul 21, ocupat pe 12 august 2013. Palmaresul său cuprinde un titlu WTA câştigat la simplu, la Taşkent (2008), două finale WTA de simplu, la Budapesta (2007) şi Toronto (2013), precum şi 4 titluri WTA la dublu: Fes (2008, alături de Anastasia Pavliucenkova), Luxemburg (2008, alături de Marina Erakovic), Oeiras (2010, alături de Anabel Medina Garrigues), Dallas (2011, alături de Alberta Brianti). De asemenea, a fost sfertfinalistă la Roland Garros în 2009.

Recent, CSM București s-a aflat în atenția opiniei și pentru altceva decât pentru performanțele sportive. Presa a scris că handbalista Cristina Neagu, care a primit de trei ori titlul de „Cel mai bun handbalist al anului-IHF”, are un salariu de 22.000 de euro pe lună la CSM București, club la care a venit în februarie 2017.

Sursa: Agerpres