Ucraina boicotează ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice Milano-Cortina 2026

Sportivii ucraineni nu vor participa la ceremonia de deschidere a Paralimpicelor Milano-Cortina 2026, după ce Comitetul Paralimpic Internațional a decis să autorizeze participarea Rusiei și Belarusului sub simboluri naționale. Kievul califică decizia drept o lovitură politică, la patru ani de la invadarea Ucrainei.

„Echipa paralimpică ucraineană şi Comitetul Naţional Paralimpic Ucrainean boicotează ceremonia de deschidere a celei de-a 14-a ediţii a Jocurilor Paralimpice de iarnă şi cer ca drapelul ucrainean să nu fie utilizat la festivitate”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

IPC a alocat zece locuri sportivilor ruşi şi belaruşi la Jocurile Paralimpice, dar decizia de a le permite să concureze sub drapel naţional a creat o furtună politică, la patru ani de la invadarea Ucrainei, notează Reuters.

Rusia, care a fost exclusă din competiţiile sportive după izbucnirea războiului afirmă că e greşit să amesteci sportul şi politica, iar vizarea sportivilor cu dizabilităţi este jignitoare.

Decizia Comitetului Paralimpic Ucrainean vine după ce skeletonistul Vladislav Gheraskevici a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă pentru că nu a renunţat la folosirea unei căşti care aducea un omagiu sportivilor ucişi în război.

Ministrul ucrainean al Sporturilor, Matvii Bidnîi, anunţase deja că oficialii din ţara sa vor boicota Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina (6-15 martie), dar sportivii vor participa la întreceri. Comisarul european pentru Sport, Glenn Micallef, a anunţat şi el că va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, în semn de protest.

Rusia va avea doi sportivi la para schi alpin, doi la para schi fond, doi la para snowboard, iar Belarus a primit patru locuri la para schi fond.

Rusia şi Belarus au fost excluse de la Jocurile Paralimpice din 2022, iar apoi autorizate să participe, individual, prin sportivi sub drapel neutru, la Jocurile Paralimpice de la Paris, în 2024.

„Atragem atenţia asupra faptului că nici Rusia şi nici Belarus nu au trecut printr-un proces de calificare pentru a obţine dreptul de participare la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina”, se mai arată în comunicatul Comitetului Naţional Paralimpic Ucrainean.

