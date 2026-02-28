Live TV

Exclusiv Sute de români au cerut sprijin consular după atacurile din Orientul Mijlociu. Anunțul făcut de ministra Oana Țoiu

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat la Digi24 că sute de români au cerut sprijin consular după atacurile de sâmbătă din Orientul Mijlociu. Șefa diplomației române face câteva recomandări cetățenilor care se află în zona de conflict, după ce mai multe companii aeriene au anunțat că își suspendă zborurile spre România. 

 

„Avem cereri de sprijin consular. Tocmai am terminat ședința cu ambasadorii și consulii din regiune. În ceea ce privește Doha, în estimarea pe care o avem, bazată pe telefoanele care au fost privite la nivel consular, sunt aproximativ 200 de români în acest moment și aproximativ 20 de minori.

Dubai este unul dintre orașele care are un număr mare de zboruri cu România și atunci este un volum mare al cererilor. În acest moment, în Dubai avem peste 500 de persoane înregistrate pe parcursul zilei de astăzi în baza cererilor de asistență consulară. Este posibil în momentul în care sună să prindă linia ocupată. Noi avem șapte colegi care sunt acum dedicați asistenței consulare”, a spus șefa MAE.

Ea face câteva recomandări românilor care se află în zona de conflict.

„Toată lumea are această așteptare de răspuns imediat și înțeleg mai ales în situații de criză și ne cerem scuze că nu putem să facem asta instantaneu. Rugămintea ar fi să revină. O altă soluție este descărcarea aplicației Călătorește informat, este gratuită pentru instalarea pe telefon. În Călătorește informat pot să-și treacă datele de contact și să-și înregistreze călătoria în Dubai, astfel încât să fie mai ușor pentru colegii în momentul în care se eliberează linia telefonică să contacteze înapoi pe cei care s-au înregistrat cu datele de contact, mai spune ministra.

Oana Țoiu precizează că nu sunt români răniți după atacurile de azi.

„Atât personalul diplomatic din Israel, cât și personalul diplomatic din Iran sunt în acest moment în siguranță. Sunt și în legătură cu comunitatea de români de acolo în ceea ce privește evacuarea personalului diplomatic neesențial, personal administrativ și familiile. O parte au plecat ieri, astăzi, cei care aveau bilete de avion sigur că nu pot nici zbura, pentru că este spațiu aerian închis, însă se află în siguranță.

Vestea importantă în acest moment este că nu avem niciun caz de români răniți. Sigur că asta nu înseamnă că pentru cei care se confruntă cu modificări neprevăzute ale călătoriei nu este o situație complicată și nu au nevoie de sprijin. Dar în acest moment, pe baza informațiilor pe care le avem până la această oră, putem confirma că nu avem români răniți”, a mai spus șefa MAE.

Declarațiile ministrei vin în contextul în care mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile către și dinspre Israel, Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi și Amman. Peste 1.500 de români sunt afectați. Și în zilele următoare, cursele vor rămâne suspendate din motive de siguranță.

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele pentru o soluţie diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran şi Occident.

