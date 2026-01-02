Un număr record de afaceri au pus lacătul pe ușă în 2025. În ce oraș s-au închis cele mai multe firme

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 2.157 (număr în creştere cu 8,17% faţă de primele 11 luni din 2024), capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 1.227 firme suspendate (plus 19,71%), Iaşi - 827 (plus 9,1%), Bihor - 783 (plus 7,11%), Braşov - 734 (minus 0,27%), Neamţ - 707 (plus 25,13%) şi Timiş - 676 (plus 3,05%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 98 (minus 9,26% faţă de perioada ianuarie-noiembrie 2024), Teleorman - 100 (minus 23,08%), Covasna - 117 (minus 4,88%), Caraş-Severin - 118 (minus 15,71%) şi Tulcea - 119 (minus 22,22%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 50%), Olt (plus 31,18%), Dolj (plus 28,54) şi Neamţ (plus 25,13%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Dâmboviţa (minus 28,38%), Teleorman (minus 23,08%), Tulcea (minus 22,22%) şi Caraş-Severin (minus 15,71%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.391 (minus 39,3% comparativ cu ianuarie-noiembrie 2024), construcţii 967 (minus 36,09%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 919 (minus 40,44%).

Pentru luna noiembrie au fost comunicate 1.327 suspendări de activitate, cele mai multe în Bucureşti (169) şi în judeţele Cluj (96), Iaşi (65), Bihor (63), Timiş (57), Ilfov (55) şi Braşov (55).

