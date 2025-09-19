Un oraș din România interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui băiat de 15 ani. Anunțul făcut de primar

Primăria Piatra Neamț interzice trotinetele electrice de închiriat, după ce un adolescent de 15 ani a murit în urma unui accident. Accidentul s-a petrecut în urmă cu o săptămână, când un tânăr a căzut de pe trotinetă și s-a lovit la cap. Medicii nu l-au mai putut salva. Primarul a transmis că toate trotinetele electrice de închiriat vor fi ridicate de pe domeniul public.

„Astfel de momente ne obligă să acționăm ferm. Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deținut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamț, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată viețile noastre,” a transmis primarul Adrian Niță pe pagina de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primăria Piatra Neamț a luat-o de această decizie radicală de a interzice trotinetele închiriate în sistem ride-sharing după un accident în care a fost implicat un adolescent de 15 ani. Băiatul circula pe o stradă din oraș, iar la un moment dat s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit grav în zona capului. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Această tragedie vine după o serie întreagă de accidente în care au fost implicate aceste vehicule extrem de populare, în special în rândul tinerilor. De la începutul acestui an, nu mai puțin de 1600 persoane au fost accidentate în urma acestor incidente în care sunt implicate trotinetele electrice, iar șapte persoane și-au pierdut viața.

Ultimul caz este al unui tânăr de 22 de ani din București, urmărit penal după ce a pătruns cu trotineta electrică pe culoarea roșie a semaforului și a accidentat mortal o femeie care traversa regulamentar.

Și Primăria Buzău a anunţat la sfârșitul lunii iulie interzicerea accesului trotinetelor electrice pe un tronson de bulevard şi în toate parcurile din municipiul Buzău, după ce şi-a asumat o propunere a Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.

Editor : A.P.