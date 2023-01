VIDEO O intersecție din Timiș îi bulversează pe șoferi și pietoni: „Cam nebunie. Nu știe lumea ce să facă, sunt 3 semne diferite”

O intersecție din Timiș îi bulversează pe șoferi și pietoni după ce a fost modificată de trei ori, în ultimele două luni. Acum marcajele de pe asfalt nu se mai potrivesc cu semnele de circulație, iar oamenii nu mai știu după care să se ghideze.

Acest pieton a scăpat ca prin minune de un accident. Bărbatul a traversat pe vechea trecere de pietoni care, între timp, a fost desființată. Semnele de circulație au fost ridicate din zonă, dar marcajul a rămas pe asfalt. Așa că pietonii nu știu dacă au sau nu voie să treacă pe acolo.

- Chiar acum mă uitam că nu mi se pare în regulă cu trecerile dincolo, cam aglomerează.

- Nu știți pe unde s-o luați?

- Am vrut s-o iau pe dincolo, dar mai repede pe aici.

Cele mai multe nedumeriri le au șoferii care circulă dispre Timișoara, spre Giroc sau pietonii care cred că pe aici încă mai este o trecere de pietoni, care s-a desființat între timp. Așadar, șoferii trebuie să circule pe banda a doua conform însemnelor de pe asfalt, însă la doar 20-30 de metri în față observă că trebuie să schimbe din nou banda pentru că marcajele nu mai sunt valabile.

Pe jos sunt resturi de faruri, semn că tamponările sunt la ordinea zilei.

- Alea vechi, cu alea noi. Deci nu știi nimic.

- Ce ați făcut prima dată când ați trecut prin intersecție la ce v-ați gândit?

- Era să mă bușesc cu unu care venea din colo și avea prioritate.

- Și ce-ați făcut?

- Și am oprit.

-Un pic cam nebunie, cel puțin la ora 17, când ne întoarcem de la serviciu, pentru că aici nu știe lumea ce să facă, sunt 3 semne diferite.

Șoseaua este în administrarea Consiliului Județean Timiș, însă intersecția a fost amenajată în actuala formă de Primăria Giroc.

Alexandru Proteasa - vicepreședintele Consiliului Județean Timiș: Am auzit și noi că s-au tot redesenat acolo nu știu să vă dau în acest moment detalii privind ceea ce au făcut acolo bănuiesc că au avut avizele comisiilor de circulație.

Dan Vârtosu - viceprimarul comunei Giroc: Trecerea de pietoni a fost ștearsă, probabil acolo, adică cu siguranță se va mai interveni asupra intersecției. În acest moment așteptăm ca cei de la CFR să monteze barierele pentru că a căzut în sarcina lor să monteze barierele și în momentul acela vom putea termina intersecția.

Autoritățile spun că în zonă va fi construit un sens giratoriu, însă nu există momentan avizele necesare. Așa că autoritățile merg pe varianta simplă: fac cârpeli.

