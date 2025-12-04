Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidatul PSD, Daniel Băluță

Daniel Băluță, edilul din Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar general al Municipiului București, a obținut pe parcursul anului 2024 venituri de peste 500.000 de lei din salariul de primar și dividende de la o clinică stomatologică, potrivit declarației de avere pe care acesta a depus-o.

ANI a publicat declarațiile de avere ale candidaților pentru Primăria Capitalei. Digi24.ro va analiza declarațiile de avere ale principalilor cinci candidați: Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Ana Ciceală.

Averea lui Daniel Băluță a fost recent pusă sub semnul întrebării, după ce o investigație Snoop și Public Record a arătat că familia sa deține mai multe apartamente, case și terenuri cumpărate cu peste un milion de euro.

De exemplu, jurnaliștii arată că familia lui Daniel Băluță deține în Sectorul 4 un complex format din 3 vile și mai multe terenuri. Detalii, aici.

„După 12 ani, oamenii știu exact cine este Daniel Băluță, cine este familia lui (...) Eu sunt cel care are o declarație de avere, părinții mei au o declarație de avere, averile noastre au fost verificate de organele statului, tranzacțiile (...) au fost verificate de organele statului”, a declarat Daniel Băluță, la Digi24.

Din declarația oficială de avere reiese că Daniel Băluță are, alături de familie, șapte terenuri în București, Prahova și Maramureș și a mai trecut două case, în București și Maramureș.

Primarul Sectorului 4 a mai menționat că deține bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 15.000 de euro.

Potrivit declarației de avere, Băluță are aproximativ 45.000 de euro în mai multe conturi sau fonduri de investiții. În același timp, candidatul PSD deține acțiuni în compania AAB Spektra Dent și i-a împrumutat fiului său 50.000 de lei.

Daniel Băluță mai are un credit de 120.000 de lei scadent în 2028.

La capitolul venituri, Daniel Băluță a declarat că pe parcursul anului 2024 a încasat 228.864 de lei din salariul de primar al Sectorului 4 și 317.072 de lei de la AAB Spektra Dent.

Declarația de avere a lui Daniel Băluță poate fi citită aici.

