Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că procesul de votare se desfășoară fără incidente majore, însă până duminică, 7 decembrie, la ora 13.00 au fost înregistrate 18 sesizări privind posibile contravenții și infracțiuni electorale, dintre care nouă au fost confirmate.

ACTUALIZARE Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunțat că numărul sesizărilor privind posibile nereguli electorale a ajuns la 18, nouă dintre acestea fiind confirmate până în prezent.

În București au fost deschise mai multe dosare penale pentru alegători care au votat fără a avea acest drept legal, printre ei aflându-se inclusiv un președinte de birou electoral.

Cazurile vizează persoane care și-au stabilit reședința în Capitală cu mai puțin de șase luni în urmă sau care aveau viza expirată.

Totodată, un bărbat din Ilfov a votat în București fără a deține o viză de reședință valabilă, iar un alt membru al unui birou electoral din Teleorman a încercat să voteze, deși nu avea dreptul, motivând că și-a considerat statutul suficient pentru a participa la scrutin.

În județul Constanța, o persoană a fost amendată cu 600 de lei pentru că și-a fotografiat buletinul de vot, iar în Buzău sunt investigate suspiciuni de turism electoral, tentativă de influențare a alegătorilor și posibile oferiri de bani în schimbul votului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, duminică dimineață, că structurile sale au fost sesizate cu privire la zece posibile fapte nelegale legate de desfășurarea procesului electoral în preziua alegerilor și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Monica Dajbog, șapte dintre aceste sesizări au vizat continuarea propagandei electorale după expirarea termenului legal.

Aceasta a precizat că efectivele mobilizate pentru supravegherea secțiilor de votare în timpul nopții au predat, în această dimineață, sediile către președinții birourilor electorale, cu sigiliile intacte.

Pe durata nopții nu s-au înregistrat incidente care să afecteze securitatea locațiilor în care sunt amplasate urnele.

MAI a reamintit regulile pentru desfășurarea procesului de vot

Purtătorul de cuvânt a MAI a subliniat că președinții birourilor electorale ale secțiilor de vot au obligația de a asigura buna desfășurare a procesului electoral, inclusiv în zona exterioară, pe o rază de 500 de metri. Nerespectarea dispozițiilor acestora privind ordinea publică reprezintă contravenție.

„Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi constituie contravenție. Constituie, de asemenea, contravenție sfătuirea alegătorilor la sediul secțiilor de votare sau în perimetrul de 500 de metri să voteze sau să nu voteze un anumit candidat”, a declarat aceasta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Votul, permis doar în localitatea de domiciliu sau reședință

La alegerile parțiale de duminică, cetățenii își pot exercita dreptul de vot doar în unitatea administrativ-teritorială de domiciliu sau reședință, exclusiv pe baza unui act de identitate valabil.

Dajbog a mai precizat că alegătorii care utilizează carte electronică de identitate nu sunt obligați să prezinte documente suplimentare pentru dovada domiciliului.

„Nu trebuie decât să prezinte documentul operatorului de calculator al biroului electoral pentru scanare și verificare prin intermediul Sistemului Informatic de Prevenire a Votului Ilegal, iar adresa se va afișa automat”, a explicat ea.

Odată cu digitalizarea procedurilor, pe cartea electronică de identitate nu se mai aplică autocolantul cu mențiunea „VOTAT”, a transmis MAI.

CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT Alegeri București 2025: Câți oameni au votat până acum. Candidații au început să vină la urne. Mesajul lui Nicușor Dan

Editor : A.D.