Live TV

Video Alegeri București 2025. MAI a înregistrat 18 sesizări privind posibile fapte nelegale în ziua votului, 9 au fost confirmate

Data actualizării: Data publicării:
VOT_ILUSTRATIE_7_DEC_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vot pentru Primăria Capitalei, București, 7 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
MAI a reamintit regulile pentru desfășurarea procesului de vot Votul, permis doar în localitatea de domiciliu sau reședință

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că procesul de votare se desfășoară fără incidente majore, însă până duminică, 7 decembrie, la ora 13.00 au fost înregistrate 18 sesizări privind posibile contravenții și infracțiuni electorale, dintre care nouă au fost confirmate.

ACTUALIZARE Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunțat că numărul sesizărilor privind posibile nereguli electorale a ajuns la 18, nouă dintre acestea fiind confirmate până în prezent.

În București au fost deschise mai multe dosare penale pentru alegători care au votat fără a avea acest drept legal, printre ei aflându-se inclusiv un președinte de birou electoral.

Cazurile vizează persoane care și-au stabilit reședința în Capitală cu mai puțin de șase luni în urmă sau care aveau viza expirată.

Totodată, un bărbat din Ilfov a votat în București fără a deține o viză de reședință valabilă, iar un alt membru al unui birou electoral din Teleorman a încercat să voteze, deși nu avea dreptul, motivând că și-a considerat statutul suficient pentru a participa la scrutin.

În județul Constanța, o persoană a fost amendată cu 600 de lei pentru că și-a fotografiat buletinul de vot, iar în Buzău sunt investigate suspiciuni de turism electoral, tentativă de influențare a alegătorilor și posibile oferiri de bani în schimbul votului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, duminică dimineață, că structurile sale au fost sesizate cu privire la zece posibile fapte nelegale legate de desfășurarea procesului electoral în preziua alegerilor și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Monica Dajbog, șapte dintre aceste sesizări au vizat continuarea propagandei electorale după expirarea termenului legal.

Aceasta a precizat că efectivele mobilizate pentru supravegherea secțiilor de votare în timpul nopții au predat, în această dimineață, sediile către președinții birourilor electorale, cu sigiliile intacte.

Pe durata nopții nu s-au înregistrat incidente care să afecteze securitatea locațiilor în care sunt amplasate urnele.

MAI a reamintit regulile pentru desfășurarea procesului de vot

Purtătorul de cuvânt a MAI a subliniat că președinții birourilor electorale ale secțiilor de vot au obligația de a asigura buna desfășurare a procesului electoral, inclusiv în zona exterioară, pe o rază de 500 de metri. Nerespectarea dispozițiilor acestora privind ordinea publică reprezintă contravenție.

„Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi constituie contravenție. Constituie, de asemenea, contravenție sfătuirea alegătorilor la sediul secțiilor de votare sau în perimetrul de 500 de metri să voteze sau să nu voteze un anumit candidat”, a declarat aceasta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Votul, permis doar în localitatea de domiciliu sau reședință

La alegerile parțiale de duminică, cetățenii își pot exercita dreptul de vot doar în unitatea administrativ-teritorială de domiciliu sau reședință, exclusiv pe baza unui act de identitate valabil.

Dajbog a mai precizat că alegătorii care utilizează carte electronică de identitate nu sunt obligați să prezinte documente suplimentare pentru dovada domiciliului.

„Nu trebuie decât să prezinte documentul operatorului de calculator al biroului electoral pentru scanare și verificare prin intermediul Sistemului Informatic de Prevenire a Votului Ilegal, iar adresa se va afișa automat”, a explicat ea.

Odată cu digitalizarea procedurilor, pe cartea electronică de identitate nu se mai aplică autocolantul cu mențiunea „VOTAT”, a transmis MAI.

CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT Alegeri București 2025: Câți oameni au votat până acum. Candidații au început să vină la urne. Mesajul lui Nicușor Dan

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
3
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
Hervis se retrage din România
4
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
5
Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după căderea URSS
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
Alegeri București 2025: Estimări rezultate vot pentru ora 11.00. Prezență scăzută la votul pentru Primăria Capitalei
VOT_DRULA_13_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. Candidatul USR Cătălin Drulă: „Am votat cu încredere și optimism pentru orașul nostru.”
VOT_NICUSOR_DAN_21_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. Președintele Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”
Alegeri locale parțiale 2025.
Alegeri locale parțiale 2025. Români din 11 județe și București își aleg primarul sau președintele de Consiliu Județean
smurd
Accident grav în Capitală: Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și apoi a lovit două ambulanțe venite să-i acorde ajutor
Recomandările redacţiei
The Debate Over The Third Runway At Heathrow Airport Continues
Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost...
accident dn1 - 7 decembrie 2025
Autocar cu zeci de pasageri, implicat într-un accident pe DN1, la...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan va face o vizită în Franţa. Emmanuel Macron îl va primi...
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru primarul general al capitalei, votează la o secție din București, 7 decembrie 2025
Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să...
Ultimele știri
Speranțele de pace în Ucraina se estompează: misiuni mai lungi și deficit de trupe. „Ce altă alegere avem?”
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru
Peste o tonă și jumătate de materiale pirotehnice au fost descoperite la un tânăr de 19 ani din Botoșani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Fanatik.ro
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Unde se pun corect chiuveta, frigiderul și aragazul. Triunghiul de lucru din bucătărie, explicat simplu
Digi FM
Justin Trudeau, încântat să o prezinte pe "partenera" lui, Katy Perry, în prima lor apariție politică...
Digi Sport
Shakira l-a descris într-un singur cuvânt pe Gerard Pique, după împăcare: ”Nu se aștepta nimeni! Șocant”
Pro FM
Nicole Scherzinger, fizic fără cusur și energie molipsitoare. Fericită în costum de baie, la soare, alături...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
Ce se întâmplă în organismul tău dacă obișnuiești să consumi ghimbir în fiecare zi. Beneficii...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A făcut furori în anii '70, jucând alături de Frank Sinatra, dar acum e de nerecunoscut. Angie Dickinson...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă