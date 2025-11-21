Ciprian Ciucu îi dă replica lui Cătălin Drulă, în scandalul sondajelor: „Eu sunt în competiţie cu Băluţă, să fie clar!”

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, i-a răspuns lui Cătălin Drulă, candidatul USR, care l-a acuzat de manipularea sondajelor după ce un sondaj INSCOP l-a plasat pe locul al patrulea în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu a negat orice legătură cu sondajul INSCOP. El a declarat că nu înţelege de ce a fost luat „la ţintă” de către contracandidatul său şi a subliniat că se consideră în competiţie cu candidatul PSD Daniel Băluţă.

„Nu înţeleg de ce s-a supărat pe mine, pentru că nu este un sondaj al PNL. Noi întotdeauna când am comandat un sondaj, l-am pus «la comanda PNL», şi avem două care sunt destul de asemănătoare cu acesta, care au fost comandate în ultimele două luni. Deci nu înţeleg de ce m-a luat pe mine la ţintă. Chiar nu pot să înţeleg”, a spus Ciucu la Antena CNN, potrivit News.ro.

Primarul Sectorului 6 a speculat că reacţia lui Drulă vine pe fondul unei „frustrări” că nu reuşeşte să treacă de scorul de 12-13% în sondaje.

Ciprian Ciucu a susţinut că el este votat şi de simpatizanţi USR şi PSD.

„Încă ceva, partidul meu a greşit în trecut cu sondajele. De când a venit Ilie Bolojan preşedinte noi nu minţim cu sondajele. Această practică e de domeniul trecutului. Această casă, INSCOP, l-a dat pe Nicuşor Dan câştigător. Nu înţeleg, atunci era nicuşoristă acum e penelistă? Nu înţeleg. Reacţia domnului Drulă e mult, mult exagerată. Tonul e extrem de nepoliticos, modul în care vorbeşte... m-a dezamăgit sincer, nu mă aşteptam la acest atac”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a mai precizat că, din punctul său de vedere, el este în competiţie cu Daniel Băluţă.

„Eu sunt în competiţie cu Daniel Băluţă, ca să fie foarte clar. Am o viziune pe termen mai lung pentru Bucureşti. Aşteptarea mea e că există viaţă şi colaborare şi după această campanie. Să menţinem un ton echilibrat, fără istericale”, a mai spus edilul.

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a reacţionat joi, după ce cel mai recent sondaj l-a plasat pe locul al patrulea în intenţiile de vot, afirmând că a fost avertizat încă de acum o lună că va fi „omorât cu sondajele”. El a lansat acuzaţii la adresa candidatului PNL Ciprian Ciucu, căruia i-a transmia că „nu aşa se duce lupta”.

