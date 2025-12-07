Live TV

Daniel Băluță face apel la respect în competiția electorală. „Asta înseamnă democrație”

Data publicării:
Daniel Băluță.
Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Candidatul PSD la postul de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4, face un apel la respect în competiția electorală. Într-o postare în pagina sa de Facebook, el îndeamnă bucureștenii să iasă la vot, cu mai puțin de trei ore înainte de închiderea urnelor.

El menționează faptul că un candidat s-a declarat câștigător al alegerilor locale de duminică, îndemnând alegătorii, în plin proces electoral, să creadă că „alți candidați sunt irelevanți”.

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect.

Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal.

Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă DEMOCRAȚIE!

Iar competitorilor electorali le transmit doar atât: haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”, a scris Băluță pe Facebook.

Daniel Băluță nu a nominalizat candidatul la care s-a referit în postare. Unul dintre contracandidații săi, Ciprian Ciucu, a comentat, la rândul său, în cursul după-amiezii, în pagina sa de Facebook, desfășurarea votului în București, afirmând că, la momentul respectiv, sunt doar doi competitori cu șanse, „restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață”.

Editor : M.C

