Drulă, după ce Grindeanu l-a numit „întruchiparea haosului”: „Mafiile PNL-PSD au fost adevăratul dușman al Bucureștiului”

Schimb dur de replici între Cătălin Drulă și Sorin Grindeanu, în plină campanie pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR acuză că „mafiile PNL-PSD au sugrumat Bucureștiul de 30 de ani”, după ce Grindeanu a spus că Drulă este „întruchiparea haosului” și l-a numit „dușmanul bucureștenilor”.

„Consiliera arogantului Adrian Năstase, a eliberatorului de hoți și criminali Liviu Dragnea, a șpăgarului Sorin Oprescu, a mincinosului de Victor Ponta, candidata asta e trecutul vostru, Sorin Grindeanu! Asumați-o!

Sunt adevăratul dușman pentru cei care speră să aibă primar pe unul care închide ochii în timp ce se fură în jurul său. Și va fi liniște. Liniște pentru hoți.

Adevăratul dușman au fost, sunt și rămân mafiile PNL-PSD care au sugrumat orașul de 30 de ani. Orașul ăsta în care m-am născut, am copilărit și trăiesc are un potențial uriaș.Dar a fost furat ani de zile de pile și clienți politici. A fost lăsat pe mâna clanurilor, care au primit aprobare să construiască de la primarii voștri, așa cum s-a întâmplat în Sectorul 4 și în Sectorul 6”, a scris Cătălin Drulă, marți, pe Facebook.

Grindeanu: „Haosul din administrația locală are un nume: USR!”

Reacția candidatului USR vine după ce Sorin Grindeanu, într-o declarație la Parlament, l-a atacat numindu-l „adevăratul dușman al bucureștenilor”.

„Haosul din administrația locală, de foarte mulți ani, are un nume: USR. Ei sunt cei care au gestionat mersul Primăriei Generale a Capitalei. Au primit votul și încrederea bucureștenilor, iar răspunsul este haos. Întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă. Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă. Candidatul Cătălin Drulă și USR-ul — cu ei trebuie să ne luptăm”, a declarat Grindeanu.

