Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit cu un atac la adresa candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Liderul social-democraților susține că este „adevăratul dușman al bucureștenilor” și „întruchiparea haosului”.

„Haosul din administrația locală, de foarte mulți ani, are un nume: USR. Ei sunt cei care au gestionat mersul Primăriei Generale a Capitalei. Au primit votul și încrederea bucureștenilor, iar răspunsul este haos. Întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă.

Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă. Candidatul Cătălin Drulă și USR-ul — cu ei trebuie să ne luptăm”, a declarat Sorin Grindeanu, marți, la Parlament.

Liderul PSD a vorbit și despre Ciprian Ciucu (PNL), pe care l-a numit „disperat să facă jocuri politice”. „Nu îl preocupă să vorbească despre proiecte, ci să facă fel și fel de aranjamente, să se retragă unii candidați”, a mai subliniat Grindeanu.

Au apărut deja și primele retrageri din cursa pentru Primăria Bucureștiului. Marți dimineață, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat că s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei și i-a îndemnat pe oameni să îl susțină pe Ciprian Ciucu la alegerile din 7 decembrie. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă alături de edilul Sectorului 6.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Călin Georgescu anunță că nu susține niciun candidat pentru București: „Mă distanțez total”. AUR spune că încă este „afectat”

Editor : A.G.