Lotul Mexicului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Primul portar din lume care ar putea participa la șase Cupe Mondiale

Selecţionerul Javier „Vasco” Aguirre a anunţat și el lotul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cea mai bună clasare a echipei naționale a Mexicului la Cupa Mondială este atingerea sferturilor de finală, performanță reușită în două rânduri, în 1970 și 1986. În ambele ocazii, competiția s-a desfășurat chiar pe teren propriu, în Mexic.

De la performanța din 1986 și până la ediția din 2022, Mexicul a dezvoltat o reputație legată de „blestemul optimilor de finală” (quinto partido), fiind eliminat în mod consecutiv în faza optimilor la 7 ediții la rând (între 1994 și 2018)

Lotul lui Aguirre

În lotul inițial comunicat de Aguirre, cel de 55, se află şi mijlocaşii Marcel Ruiz, de la Toluca, şi Diego Lainez, de la Tigres UANL.

Marcel Ruiz este una dintre surprizele lui Aguirre, după ce părea că va fi lăsat în afara lotului din cauza rupturii parţiale a ligamentului încrucişat anterior pe care a suferit-o în martie. El a decis să nu se opereze şi să urmeze un tratament conservator pentru a păstra şanse de a juca la CM 2026. Diego Lainez a lipsit de la convocările anterioare din presupuse motive disciplinare.

Ulterior, la anunțarea lotului de 26, cei doi au dispărut din lot.

Nu apare pe listă Hirving Lozano, jucătorul echipei San Diego, care este accidentat şi nu are şanse de a mai prinde lotul pentru turneul final.

Portarul Guillermo „Memo” Ochoa, în vârstă de 40 de ani, este în lotul de 26 de jucători al naționalei Mexicului pentru Cupa Mondială de fotbal 2026. Ochoa va deveni primul portar care va juca la șase Cupe Mondiale, după prima sa apariție în 2006.

Primul meci/Parcurs

Selecţionata Mexicului va evolua în Grupa A la turneul final, alături de Africa de Sud, Coreea de Sud şi Cehia. Mciurile vor avea loc la 11 iunie (cu Africa de Sud), la 19 iunie (cu Coreea de Sud) și 25 iunie (cu Cehia).

Grupa A

Mexic

Africa de Sud

Coreea de Sud

Cehia

Lotul Mexicului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Cipru), Carlos Acevedo (Santos Laguna/Mexic)

FUNDAȘI: Israel Reyes (America), Jorge Sanchez (PAOK Salonic/Grecia), Cesar Montes (Lokomotiv Moscova/Rusia), Johan Vasquez (Genoa/Italia), Jesus Gallardo (Toluca/Mexic), Mateo Chavez (Alkmaar/Olanda)

MIJLOCAȘI: Edson Alvarez (West Ham/Anglia), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atletico Madrid/Spania), Brian Gutierrez (Guadalajara), Orbelin Pineda (AEK Atena/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Cesar Huerta (Anderlecht/Belgia), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Spania), Luis Chavez (Dinamo Moscova/Rusia).

ATACANȚI: Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadisiyah/Arabia Saudită), Santiago Gimenez (AC Milan/Italia), Guillermo Martinez (Pumas), Armando Gonzalez (Guadalajara), Raul Jiménez (Fulham/Anglia)

Editor : Sebastian Eduard