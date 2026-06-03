Live TV

Lotul Mexicului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Primul portar din lume care ar putea participa la șase Cupe Mondiale

Data publicării:
Guillermo Ochoa
Foto: Profimedia
Din articol
Lotul lui Aguirre Primul meci/Parcurs Lotul Mexicului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Selecţionerul Javier „Vasco” Aguirre a anunţat și el lotul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cea mai bună clasare a echipei naționale a Mexicului la Cupa Mondială este atingerea sferturilor de finală, performanță reușită în două rânduri, în 1970 și 1986. În ambele ocazii, competiția s-a desfășurat chiar pe teren propriu, în Mexic.

De la performanța din 1986 și până la ediția din 2022, Mexicul a dezvoltat o reputație legată de „blestemul optimilor de finală” (quinto partido), fiind eliminat în mod consecutiv în faza optimilor la 7 ediții la rând (între 1994 și 2018)

Lotul lui Aguirre

În lotul inițial comunicat de Aguirre, cel de 55, se află şi mijlocaşii Marcel Ruiz, de la Toluca, şi Diego Lainez, de la Tigres UANL.

Marcel Ruiz este una dintre surprizele lui Aguirre, după ce părea că va fi lăsat în afara lotului din cauza rupturii parţiale a ligamentului încrucişat anterior pe care a suferit-o în martie. El a decis să nu se opereze şi să urmeze un tratament conservator pentru a păstra şanse de a juca la CM 2026. Diego Lainez a lipsit de la convocările anterioare din presupuse motive disciplinare.

Ulterior, la anunțarea lotului de 26, cei doi au dispărut din lot.

Nu apare pe listă Hirving Lozano, jucătorul echipei San Diego, care este accidentat şi nu are şanse de a mai prinde lotul pentru turneul final.

Portarul Guillermo „Memo” Ochoa, în vârstă de 40 de ani, este în lotul de 26 de jucători al naționalei Mexicului pentru Cupa Mondială de fotbal 2026. Ochoa va deveni primul portar care va juca la șase Cupe Mondiale, după prima sa apariție în 2006.

Primul meci/Parcurs

Selecţionata Mexicului va evolua în Grupa A la turneul final, alături de Africa de Sud, Coreea de Sud şi Cehia. Mciurile vor avea loc la 11 iunie (cu Africa de Sud), la 19 iunie (cu Coreea de Sud) și 25 iunie (cu Cehia).

Grupa A

Mexic

Africa de Sud

Coreea de Sud

Cehia

Lotul Mexicului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Cipru), Carlos Acevedo (Santos Laguna/Mexic)

FUNDAȘI: Israel Reyes (America), Jorge Sanchez (PAOK Salonic/Grecia), Cesar Montes (Lokomotiv Moscova/Rusia), Johan Vasquez (Genoa/Italia), Jesus Gallardo (Toluca/Mexic), Mateo Chavez (Alkmaar/Olanda)

MIJLOCAȘI: Edson Alvarez (West Ham/Anglia), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atletico Madrid/Spania), Brian Gutierrez (Guadalajara), Orbelin Pineda (AEK Atena/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Cesar Huerta (Anderlecht/Belgia), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Spania), Luis Chavez (Dinamo Moscova/Rusia).

ATACANȚI: Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadisiyah/Arabia Saudită), Santiago Gimenez (AC Milan/Italia), Guillermo Martinez (Pumas), Armando Gonzalez (Guadalajara), Raul Jiménez (Fulham/Anglia)

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
2
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
3
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
Digi Sport
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Silviu Lung
CM 2026. Fostul portar al Naționalei, Silviu Lung, despre actuala ediție a Cupei Mondiale: „O să vedem scoruri de 8-0 şi 10-0”
droguri capturate de politisti americani
Cocaină la capătul tunelului: Un pasaj subteran folosit pentru traficul de droguri, descoperit între California şi Mexic
Saud Abdulhamid
Lotul Arabiei Saudite la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Echipa lui Donis are un singur jucător care evoluează în străinătate
Trionda, mingea oficială a Campionatului Mondial 2026
Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Ce spun casele de pariuri despre marea favorită și surprizele turneului
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente
Recomandările redacţiei
2026-06-03-4602
Peste 10.000 de angajați din sănătate protestează față de noua lege a...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan i-a chemat din nou la discuții pe Bolojan, Grindeanu și...
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu cere ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la...
BUCURESTI - BNS - PROTEST - MINISTERUL DE FINANTE - 8 IUL 2025
Angajațiii din Finanțe, protest în fața Ministerului. Joi, mii de...
Ultimele știri
Mark Rutte, vizită-surpriză la Kiev: „Un gest de solidaritate şi de sprijin din partea Alianţei față de țara noastră”
India: cel puțin 21 de morți în urma unui incendiu izbucnit într-un hotel din New Delhi
Haos în Japonia din cauza furtunii tropicale Jangmi: 15 răniți, zboruri anulate și sute de mii de sinistrați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a determinat-o pe prințesa Diana să accepte interviul controversat cu Martin Bashir. Motivul real s-a...
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
Dezastrul Aioani: adio, națională pentru gafeurul Rapidului? Ce decizie ia Gică Hagi
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Începe un proces uriaș pentru anularea CASS la pensie. Pensionarii pot primi 900.000.000€. Avocat: Avem șanse
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
Ce s-a întâmplat când Sharon Stone și-a înfruntat tatăl agresiv, la doar 14 ani. "Nu te voi mai iubi...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui