Lotul Arabiei Saudite la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Echipa lui Donis are un singur jucător care evoluează în străinătate

Saud Abdulhamid, singurul jucător saudit care joacă la un club străin.
Selecţionerul Georgios Donis a anunțat lotul final al Arabiei Saudite pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cea mai bună performanță din istoria Arabiei Saudite la un Campionat Mondial de Fotbal a fost atingerea optimilor de finală la ediția din SUA 1994. Atunci, pentru a trece de grupe, saudiții au învins Belgia. Meciul împotriva Belgiei a rămas legendar datorită golului înscris de Saeed Al-Owairan, care a recuperat mingea din propria jumătate și a driblat aproape toată echipa adversă. Reușita lui este considerată și astăzi unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria Mondialelor
Saud Abdulhamid, jucătorul de la Lens, se numără printre cei 26 de jucători convocaţi luni de noul selecţioner al Arabiei Saudite, Georgios Donis.

Fundaşul lateral este singurul jucător din lot care nu evoluează în ţara sa.

Arabia Saudită, fosta echipă a lui Hervé Renard, înlocuit de Georgios Donis în aprilie, va face parte din grupa H. Aici va întâlni Capul Verde, Spania şi Uruguay.

Arabia Saudită face parte din Grupa H, acolo unde pe cea mai bună poziție se află Spania. Arabia Saudită va avea meciuri împotriva reprezentantelor din Uruguay (16iunie), Spania (21 iunie) și Capul Verde (27iunie).

Grupa H

Spania

Capul Verde

Arabia Saudită

Uruguay

Lotul Arabiei Saudite la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Mohammed Al Owais (Al Ula, D2 ARS), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr, ARS), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah, ARS)

FUNDAȘI: Abdulelah Al Amri (Al Nassr, ARS), Hassan Tambakti (Al Hilal, ARS), Jehad Thikri (Al Qadsiah, ARS), Ali Lajami (Al Hilal, ARS), Hassan Kadesh (Al Ittihad, ARS), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah, ARS), Ali Majrashi (Al Ahli, ARS), Moteb Al Harbi (Al Hilal, ARS), Nawaf Boushal (Al Nassr, ARS), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr, ARS)

MIJLOCAȘI: Mohammed Kanno (Al Hilal, ARS), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr, ARS), Ziyad Al Johani (Al Ahli, ARS), Nasser Al Dawsari (Al Hilal, ARS), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah, ARS), Alaa Al Hajji (Neom, ARS), Salem Al Dawsari (Al Hilal, ARS), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq, ARS), Ayman Yahya (Al Nassr, ARS)

ATACANȚI: Firas Al Buraikan (Al Ahli, ARS), Saleh Al Shehri (Al Ittihad, ARS), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr, ARS)

