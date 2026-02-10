Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 februarie Data publicării: 10.02.2026 07:55 Din articol 1940 - Tom și Jerry își fac debutul 1947 - Pacea postbelică 1996 - Omul pierde la sportul minții Orașul în care Serviciul de Evidență a Persoanelor a fost închis, după ce a rămas fără angajați. Cum s-a ajuns aici Bolojan se gândește să reducă impozitele persoanelor cu dizabilități: să se limiteze la o locuință de o anume suprafață și o mașină Jaf armat pe o șosea din Italia. Atacatorii au blocat drumul și au aruncat în aer o dubă de transport valori Ce ar însemna o recesiune tehnică pentru România. „Creșterea PIB-ului a fost, într-o anumită măsură, forțată” Ministrul Justiției, despre numirea șefilor celor mai mari parchete: Decizia este a președintelui Nicușor Dan UE, în fața unei săptămâni de foc: de la întâlnirea șefilor apărării la conferința de la Munchen. „Să se gândească urgent la un plan B” Prințul și prințesa de Wales, prima reacție în scandalul Epstein: „Profund îngrijorați de noile dezvăluiri” Rusia vrea să interzică site-urile pentru adulți pentru cei fără copii: „Ei pur şi simplu au nevoie să facă sex” Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile 1940 - Tom și Jerry își fac debutulEste difuzat „Motanul e pus pe liber”, considerat primul episod din desenul animat „Tom și Jerry”. Cele două personaje aveau să reapară în alte 110 aventuri. Primul episod al seriei a primit o nominalizare la Oscar dar a pierdut. De-a lungul duratei sale, „Tom și Jerry” a primit șapte premii Oscar pentru cel mai bun desen.Inițial, Tom era „Jasper” iar Jerry era „Jinx”. Șefii MGM nu erau impresionați de serie, dar publicul i-a îndrăgitinstantaneu iar duo-ul a devenit unul de nedespărțit.1947 - Pacea postbelicăCinci țări, printre care și România, care au fost aliate într-un fel sau altul cu Germania nazistă, semnează cu aliații Tratatele de Pace de la Paris. Era finalul războiului. Prin acest document, România primea recupera Ardealul care fusese anexat de Ungaria. Cu toate astea, în paralel se formaliza pierderea Basarabiei și Cadrilaterului.Bulgaria, care rămănea cu Balcic și celelalte regiuni primite de la Hitler, a fost singura dintre țările semnatare care a păstrat teritoriile primite înainte de 1945.1996 - Omul pierde la sportul mințiiMaestrul șahist Garry Kasparov este înfrânt pentru prima oară de Deep Blue, un computer făcut de americanii de la IBM special pentru a juca șah.A fost pentru prima dată când o minte electronică bătea campionul mondial en-titre în timpul regulamentar de joc. Dar au urmat alte cinci partide. Kasparov a câștigat 4-2.IBM îi dublează viteza lui Deep Blue, iar anul următor cere revanșa. Campionul rus a fost înfrânt de computerul american. Deep Blue a fost demontat după victorie. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado... 2 „Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de... 3 Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor... 4 Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la... 5 Hubert Thuma spune că în vara lui 2024 i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la...