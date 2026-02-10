Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 februarie

Data publicării:
1940 - Tom și Jerry își fac debutul 1947 - Pacea postbelică 1996 - Omul pierde la sportul minții

1940 - Tom și Jerry își fac debutul

Este difuzat „Motanul e pus pe liber”, considerat primul episod din desenul animat „Tom și Jerry”. Cele două personaje aveau să reapară în alte 110 aventuri.

Primul episod al seriei a primit o nominalizare la Oscar dar a pierdut. De-a lungul duratei sale, „Tom și Jerry” a primit șapte premii Oscar pentru cel mai bun desen.

Inițial, Tom era „Jasper” iar Jerry era „Jinx”. Șefii MGM nu erau impresionați de serie, dar publicul i-a îndrăgit
instantaneu iar duo-ul a devenit unul de nedespărțit.

1947 - Pacea postbelică

Cinci țări, printre care și România, care au fost aliate într-un fel sau altul cu Germania nazistă, semnează cu aliații Tratatele de Pace de la Paris. Era finalul războiului.

Prin acest document, România primea recupera Ardealul care fusese anexat de Ungaria. Cu toate astea, în paralel se formaliza pierderea Basarabiei și Cadrilaterului.

Bulgaria, care rămănea cu Balcic și celelalte regiuni primite de la Hitler, a fost singura dintre țările semnatare care a păstrat teritoriile primite înainte de 1945.

1996 - Omul pierde la sportul minții

Maestrul șahist Garry Kasparov este înfrânt pentru prima oară de Deep Blue, un computer făcut de americanii de la IBM special pentru a juca șah.

A fost pentru prima dată când o minte electronică bătea campionul mondial en-titre în timpul regulamentar de joc. Dar au urmat alte cinci partide. Kasparov a câștigat 4-2.

IBM îi dublează viteza lui Deep Blue, iar anul următor cere revanșa. Campionul rus a fost înfrânt de computerul american. Deep Blue a fost demontat după victorie.

