Salariații Oil Terminal anunță grevă generală: ce revendicări au și cum reacționează conducerea companiei

Sindicatul Oil Terminal va declanşa greva generală începând din 17 septembrie, pe termen nelimitat, după ce va organiza o grevă de avertisment pe 10 septembrie, fără oprirea activităţii, a anunţat Oil Terminal într-o informare transmisă Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În aceeaşi zi, Sindicatul Oil Terminal va organiza o Adunare Generală pentru informarea membrilor de sindicat, în curtea societăţii.

Decizia vine în completarea raportului curent din 19 august 2026, prin care compania anunţa declanşarea conflictului colectiv de muncă.

„În completarea raportului curent nr. 522/19.08.2026 prin care se anunţa declanşarea conflictului colectiv de muncă, Societatea Oil Terminal SA informează că Sindicatul Oil Terminal a transmis, în temeiul art. 147 alin. 4 din Legea 367/2022, Hotărârea de a declara greva astfel: greva de avertisment în data de 10 septembrie 2026, în intervalul 11:00-13:00, fără oprirea activităţii. În aceeaşi zi se va desfăşura Adunarea Generala pentru informarea membrilor de Sindicat în curtea societăţii. Grevă generală începând din data de 17 septembrie 2026, ora 7:00, pe termen nelimitat”, scrie în informarea transmisă BVB, potrivit Agerpres.

Conducerea Oil Terminal precizează că face toate demersurile pentru a apăra interesele societăţii şi pentru a limita impactul grevei asupra activităţii.

Oil Terminal ocupă o poziţie strategică în zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanţa, a cărui activitate de bază cuprinde efectuarea prestaţiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide precum şi alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit.

Compania a înregistrat, în primul semestru din 2026, un profit net de 12,2 milioane lei, mai mare de 2,9 ori (plus 8 milioane lei) comparativ cu nivelul aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli, şi mai mic cu 4,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor transmise BVB.

Principalul acţionar al companiei este Statul român, cu 87,7578% din acţiuni.

Editor : B.E.