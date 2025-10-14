Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 octombrie

Data publicării:
jhjjj

1943 - EVADARE DIN LAGĂR

Este inițiată una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS.

11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine, către libertate.

60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii au distrus lagărul Sobibor ca să se șteargă urma evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.

1802 - „CUTREMURUL CEL MARE”

La ora 12:55, un cutremur început în zona seismică Vrancea avea să zguduie toată Europa. Seismul a avut o magnitudine de 7,9. S-a simțit de la Moscova în Creta.

„Cutremurul cel Mare”, aşa cum a fost denumit seismul, a ţinut 2 minute şi jumătate. A fost unul dintre cele mai puternice din istoria Europei și cel mai mare din România.

Bucureștiul a fost grav afectat de cutremur, mai multe case boiereşti au fost distruse. Mănăstirea Cotroceni s-a prăbuşit şi o parte din Turnul Colței a fost distrusă.

1892 - CEL MAI CELEBRU DETECTIV

„Aventurile lui Sherlock Holmes”, prima carte despre detectiv, apare în UK. Autorul Arthur Conan Doyle strânge cele 12 povești pe care le publicase în revista The Strand.

Cartea are un succes imediat. Sherlock Holmes și Watson erau personaje cunoscute, după apariția din revistă. Cazurile lui Sherlock ating adesea teme sociale delicate.

Sherlock Holmes a fost jucat de peste 70 de actori în 200 de filme. În total, Arthur Conan Doyle a scris 56 de aventuri ale detectivului de la 221B Baker Street.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
3
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
4
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
femeie frig primavara vreme rece
5
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump
De ce diplomația lui Donald Trump în Gaza nu poate funcționa în...
Viktor Orban
Aura de invincibilitate a lui Viktor Orban se stinge. Primele semne...
corali afectați de fenomenul de albire
Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul...
panou-armata-rusia
Armata din umbră a Rusiei: cum ademenește Kremlinul arabi pentru...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski propune trei surse de finanţare pentru rachetele americane Tomahawk
Efectele taxelor vamale impuse de Trump asupra companiilor americane. Ce spun economiștii
Numerele private de telefon ale prim-ministrului australian şi Donald Trump Jr. au fost publicate pe un site web
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fbhgb
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 octombrie
digistoria 12 oct
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 octombrie
digistoria 11 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 octombrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Moneda din 2001 pe care se cer peste 25.000 de lei acum. Motivul pentru care a ajuns să fie căutată
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
33.000 lei cea mai mare pensie militară. Cu cât s-a mărit în ultimii ani? Vor crește în 2026?
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...