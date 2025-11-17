Live TV

Exclusiv Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin

Data publicării:
taxe-getty-1536x1352
Foto: Getty Images

Primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, luni, la Digi24, că propunerea guvernului condus de Ilie Bolojan pentru colectarea taxelor locale pe 2026 prevede o majorare de 75,25%, din care 5,25% se adaugă ca procent al inflației pe 2024. Edilul spune însă că primăriile vor încasa mai puțini bani. Totodată, el afirmă că propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce 30% din sistemul de administrație publică locală nu va afecta „foarte multe UAT-uri din România”.

„Avem Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Suntem în București toți primarii de municipii din România. Legat de administrație, este și domnul ministru Cseke Attila, săptămâna viitoare va fi angajarea răspunderii pentru acest pachet pe administrație, din care se are în vedere reducerea cu 10% a anvelopei salariale, care o poți face în două feluri. Ori dai afară oameni, ori reduci salariile sau alte cheltuieli de personal. Alte cheltuieli de personal este dificil de spus. (Este la atitudinea – n.red.) a noastră, a consiliilor locale, bineînțeles. Putem lua această măsură, care nu mi se pare extraordinară. Este obligatorie, în condițiile în care, atenție, totalul salariilor din zona bugetară înseamnă vreo 30 de miliarde de euro, exact valoarea creditelor pe care România trebuie să le ia anul viitor, în condițiile în care 11 miliarde de euro sau 55 de miliarde de lei reprezintă plata numai cu dobânzile”, spune Constantin Toma.

Edilul afirmă că premierul Ilie Bolojan le-a vorbit despre trei pachete de măsuri „în zona fiscală, în zona administrației și în zona investițiilor”.

„Pe partea de investiții, dacă vrei să mai mergi cu «Anghel Saligny» în continuare, va trebui să ai o contribuție de 20%, ceea ce este interesant. Anul 2026 se anunță foarte prost și de-abia din 2027 poate să se vadă un pic luminița de la capătul tunelului. Dar anul viitor va fi un an foarte dificil”, mai spune liderul local PSD.

Acesta precizează că la creșterea taxelor locale cu 70%, conform Codului Fiscal, trebuie aplicată și inflația pe 2024, care a fost de 5,25%.

„Deci creșterea taxelor și impozitelor va fi de 75,25%. Dar o problemă pentru noi, și bineînțeles că nu suntem de acord, toți acești bani practic vor merge la Guvern pentru acoperirea deficitului. Rămân la noi, dar nu ni se va mai da cota întreagă din acel 63%. Este acel impozit pe cotă din impozitul pe venit. Din acest motiv trebuie să fim foarte atenți la cheltuielile cu personalul, care sunt cele mai mari în orice primărie din România.

Eu lucrez fără organigramă de 10 ani de zile. Chiar luna asta se împlinesc 10 ani de când am vrut și eu să dau 323 de polițiști locali afară, care erau în plus. Am pierdut vreo 35 de milioane de euro. Dacă se aplică formula Bolojan, până la sfârșitul anului ar trebui să mai angajez vreo 140 de oameni. N-o să fac acest lucru. Se poate lucra și cu mai puțini oameni, nu trebuie să avem atâta disperare. Prin povestea asta de reducere cu 30%, nu vor fi afectate foarte multe UAT-uri din România. În organigrame, sunt foarte multe posturi neocupate. S-au tot umflat așa de mult, încât practic n-ai mai angajat oameni. Ai rămas cu ele libere”, susține Constantin Toma.

Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul Coaliției de guvernare pentru a fi promovat, a declarat, la Digi24, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Proiectul vizează desființarea a 12.794 de posturi, a precizat demnitarul.

„În momentul în care Coaliția decide putem să-l promovăm în circuitul de avizare și în ședința de guvern”, a spus ministrul.

„Propunerea noastră, din Coaliție, a Ministerului și a UDMR, până la urmă, este de aplicare a unui procent de 30% asupra sistemului de administrație publică locală, cu aplicarea unei unei frâne de 20% - ceea ce înseamnă că la niciun UAT mai mult de 20% dintre posturile ocupate să nu se desființeze. Această modalitate generează pe întreg sistemul administrației publice locale o reducere cu 10 procente a numărului de posturi ocupate. Restul de până la 30% sunt posturi vacante. Ne trebuie o modalitate, o procedură din aceasta, ca să putem să ajungem la 10% posturi ocupate pe întreg sistemul”, a explicat Cseke Attila.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Timisoara, Romania
3
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani-lei
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat...
gif nava
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
BUCURESTI - PG - CALIN GEORGESCU - 27 MAI 2025
Călin Georgescu, atac la guvernanți: „În spatele păduchilor Puterii...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen propune membrilor UE opţiuni de finanţare pentru Ucraina. Care sunt cele trei variante avute în vedere
Zeci de pelerini indieni au murit după ce autocarul cu care se îndreptau spre Medina a luat foc
Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID310036_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat
buletin de vot introdus in urna
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
nicusor dan sorin grindeanu
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat cum este relația sa cu PSD. Ce îi reproșează șeful statului lui Ilie Bolojan
adrian tutuianu face declaratii
Adrian Ţuţuianu, propus de PSD, şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente
femeie concediata
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, acuzații grave! Ce a pățit Mihai Toma la naționala României U19: “Selecționerul are ceva sânge...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cine este campioana care a murit la doar 28 de ani: „A însemnat totul pentru noi”. Care a fost, de fapt...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
De ce centrala nu mai încălzește caloriferele uniform. Ce să verifici înainte să chemi instalatorul
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Unde este Yoko Ono acum. Viața artistei de 92 de ani, la șase decenii după ce l-a cunoscut pe John Lennon: "E...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Rezultat solid. Filmul care debutează pe locul 1 în box office-ul nord-american. „The Running Man” coboară pe...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu