Cel mai mare food hall din Europa de Est se va deschide, în curând, în București

Hala Ford, odată o importantă fabrică auto, s-a transformat astăzi într-un spațiu modernizat care se pregătește să deschidă porțile pentru cel mai mare food court din Europa de Sud-Est.

„Spațiile industriale, mai ales cele construite la începutul secolului, beneficiază de anumite trăsături care se îmbină foarte bine cu acest concept de piață deschisă. Au distanțe foarte mari între elementele de structură și au o înălțime destul de mare, creând spații pline de lumină, cu un caracter istoric, oferind în acest mod un sentiment de comunitate și o energie deosebită, pe care o clădire modernă nu o poate transmite”, declară Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

„Hala Ford va găzdui cel mai mare food hall din Europa de Est și primul food hall din România de asemenea anvergură, unul care dorim să devină principalul obiectiv al gastronomiei din România.

Vizitatorii vor putea să vină să ia micul dejun și vor putea, ulterior, să stea la birou, să muncească până la prânz, având la dispoziție multe spații de coworking. Sau, mai târziu, se pot relaxa în cadrul unei cine corporate sau a uneia private, alături de persoanele apropiate, iar în serile de weekend, într-unul din baruri”, a declarat Cătălin Gheorghe, CEO grup industria ospitalității.

