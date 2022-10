Digi24.ro l-a intervievat pe consilierul lui Volodimir Zelenschi, Mihailo Podoliak unul dintre reprezentanții Ucrainei la negocierile de pace purtate cu Rusia. Podoliak vorbește despre determinarea Ucrainei de a-și elibera teritoriul ocupat ilegal de Rusia și spune că ucrainenii nu se tem de nimic, nici măcar de amenințările lui Putin cu bombele nucleare.

Vă prezentăm în continuare o primă parte a interviului.

Alexandru Rotaru: Domnule Podoliak, Putin a ordonat trecerea în proprietatea Rusiei a centralei nucleare de la Zaporojie, asta s-a întâmplat la doar câteva zile de la anexarea celor patru regiuni din Ucraina, cum vedeți aceste ordine?

Mihailo Podoliak: Pentru noi nu există nicio procedură juridică, la fel ca pentru toate țările civilizate, prin care s-ar putea transmite anumite teritorii de la o țară la alta. De fapt, dreptul internațional subliniază destul de clar că teritoriile regiunilor Herson, Lugansk, Zaporojie și Herson sunt teritorii ale Ucrainei și noi avem dreptul suveran asupra acestor teritorii. Prin urmare, domnul Putin și decretele sale sunt inutile și nu au nicio putere juridică și nu au nicio însemnătate nici pentru Ucraina, nici pentru dreptul internațional, din acest motiv, pe aceste teritorii se desfășoară contraofensiva ucraineană, care este foarte eficientă.

Zilnic sunt eliberați kilometri întregi de teritoriu, prin urmare, decretele domnului Putin nu au nicio însemnătate pentru armata ucraineană.

Mai exact, nu poate fi vorba despre un act prin care se transmite ceva, este furtul centralei nucleare de la Zaporojie, care se încearcă să fie legalizat într-un câmp juridic străin, care, iarăși, este o procedură ilegală. Odată cu avansul contraofensivei în regiunea Zaporojie centrala va fi redată proprietarului, adică Ucrainei.

Alexandru Rotaru: Acolo se duc lupte, astăzi dimineața armata rusă a bombordat orașul Zaporojie, cât de mare este riscul unui incident la centrala nucleară din Energodar?

Mihailo Podoliak: Rușii au bombardat orașul Zaporojie, centrala nucleară este în Energodar. Dar, din păcate, în această noapte, Rusia a lovit demonstrativ centrul orașului Zaporojie, în zona rezidențială. Un bloc a fost distrus, 20 de oameni de sub dărâmături au fost salvați, iar doi oameni au murit.

Suntem în punctul în care Rusia atacă, demonstrativ, zonele rezidențiale și trebuie să subliniez, lovitura a fost doar în centrul orașului Zaporojie, unde, bineînțeles, nu ar fi putut exista obiective militare, nici măcar pe hărțile sovietice vechi.

Rusia continuă să țină sub controlul său centrala nucleară de la Zaporojie, adică forțe armate ale Rusiei se află în interiorul centralei, ele se află chiar într-un bloc de acolo, în sala motoarelor, mai exact. Loviturile de pe teritoriul centralei continuă către Energodar, Nipoli, Marganț și către o serie de alte orașe aflate în apropiere. Noi considerăm că Rusia, demonstrativ, astăzi arată lumii că ea nu are de gând să respecte nicio înțelegere internațională, nu are de gând să respecte regulile privind funcționarea obiectivelor nucleare și, bineînțeles, Rusia arată tot mai mult modul genocidal al războiului pe care-l poartă în Ucraina.

Alexandru Rotaru: Înțelegem că armata ucraineană va continua să facă ceea la ce se pricepe, adică să elibereze teritorii care se află sub ocupație. Printre aceste teritorii este și Energodar, orașul unde se află centrala nucleară, în aceste condiții, credeți că Rusia ar putea face acțiuni considerate provocatoare sau chiar din zona celor teroriste?

Rusia, într-adevăr, are acțiuni care pot fi considerate o formă de terorism pentru că ei minează zonele în care ajung. Pentru a înțelege, în regiunea Harkov, pe care am eliberat-o aproape în totalitate, au fost minate zone civile, case, blocuri, școli, spitale și mai ales spitalele. Rusia nu doar se comportă extrem de urât cu oamenii din zonele ocupate, vorbim aici despre tortură, răpiri pe care le fac pentru a obține bani de la apropiații acestor oameni. Vorbim și despre distrugerea infrastructurii, organizarea de foamete, distrugerea infrastructurii pentru apă, căldură. Și, repet, când se retrag, minează obiectivele civile și extrem de necesare. Nu avem nici cea mai mică îndoială că Rusia va mina și centrala nucleară.

Dar aici vorbim despre altceva, dincolo de faptul că Rusia încalcă flagrant dreptul internațional și nu-i pasă de securitatea europeană și a continentului în întregime, noi nu avem alte variante decât continuarea eliberării teritoriilor noastre de prezența armatei ruse pentru că vedem dimensiunile crimelor comise de ei în raport cu cetățenii noștri, pe care le comit ei în teritoriile pe care le-au ocupat și înțelegem că trebuie să eliberăm cât de repede posibil aceste teritorii, altfel, oamenii de acolo se află sub o presiune extraordinară a puterii ruse.

Bineînțeles, vrem să facem asta cu ajutorul partenerilor noștri, prin livrarea suplimentară de arme care să ne ajute să creștem ritmul de eliberare a teritoriilor aflate sub ocupație și să reducem din amenințările la siguranța continentului european.

Alexandru Rotaru: Propaganda rusă susține că teritoriile anexate le aparțin acum, cum schimbă asta viziunea Ucrainei și a ucrainenilor?

Mihailo Podoliak: Nu ne schimbă cu nimic viziunile. Noi credem că Rusia și armata ei de ocupație nu poate desfășura legal o acțiune dacă tu ai acolo tancuri, iar prin apartamente și blocuri merg oameni cu automate și te oblică să te unești cu Rusia, în timp ce pe acele teritoriu sunt acțiuni militare active. Este un non-sens. Secretarul General ONU s-a exprimat în acest sens și a declarat că aceste acțiuni nu pot fi recunoscute niciodată ca fiind legale. Acum, Ucraina vede lucrurile în felul următor.

Federația Rusă fără niciun motiv, fără niciun mandat a invadat teritoriul unui stat suveran, a cucerit o parte din acest teritoriu, iar armata ucraineană, treptat, eliberează aceste teritorii. Rusia nu poate desfășura nicio activitate legitimă pe aceste teritorii și nici nu a desfășurat. Așa numitele referendumuri au fost un act de propagandă, de care avea nevoie Kremlinul pentru a calma nemulțumirile sociale din Rusia pentru că în Rusia au început să înțeleagă că războiul nu merge pe scenariul Rusiei, dar pe cel al Ucrainei.

Pentru a combate acest val de nemulțumire, să combată valul de nemulțumire în legătură cu mobilizarea, au fost făcute aceste acțiuni de propagandă care nu schimbă cu nimic modul în care vede Ucraina războiul.

Noi vom continua să eliberăm teritoriile aflate sub ocupație, inclusiv peninsula Crimea, iar războiul se va termina atunci când vom reveni la granițele recunoscute internațional ale Ucrainei.

Editor : Alexandru Rotaru