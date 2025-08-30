Live TV

Celebrul chef britanic Gordon Ramsay dezvăluie că a fost operat pentru cancer de piele: „Vă promit că nu e un lifting facial”

Data publicării:
Gordon Ramsay ahead of the British Grand Prix at Silverstone Circuit, Northamptonshire. Picture date: Sunday July 6, 2025.
Gordon Ramsay / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ce este cancerul de piele non-melanom

Celebrul chef britanic Gordon Ramsay, în vârstă de 58 de ani, a anunțat că a suferit o intervenție pentru îndepărtarea unui cancer de piele și le-a mulțumit medicilor pentru reacția rapidă și eficientă. El a făcut dezvăluirea în stilul său caracteristic pe rețelele sociale: „Vă promit că nu e un lifting facial!”.

În vârstă de 58 de ani, Ramsay le-a mulțumit „extraordinarelor” cadre medicale pentru îndepărtarea carcinomului bazocelular, un tip de cancer cutanat non-melanom. Într-o postare pe Instagram de sâmbătă, Ramsay a scris că este „recunoscător” față de echipa sa medicală pentru „munca rapidă și reactivă”.

„Vă rog să nu uitați crema de protecție solară în acest weekend”, a adăugat el, glumind: „Vă promit că nu e un lifting facial! Ar trebui să cer banii înapoi.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Utilizatorii de pe rețelele sociale i-au transmis mesaje de susținere, inclusiv Cancer Research UK care i-a urat însănătoșire grabnică lui Ramsay și i-a mulțumit pentru că „atrage atenția asupra importanței de a fi protejat de soare”. Mesajul organizației: „Căutați umbra, acoperiți-vă și aplicați cremă de protecție solară regulat și din abundență.”

Ce este cancerul de piele non-melanom

Carcinomul bazocelular este unul dintre principalele tipuri de cancer de piele non-melanom, care de multe ori poate fi tratat cu ușurință. Cancerul de piele non-melanom este cauzat în principal de lumina ultravioletă, provenită de la soare sau de la lămpile din saloanele de bronzat și începe în stratul superior al pielii.

Principalul simptom este apariția unei excrescențe sau a unei pete neobișnuite pe piele, cel mai adesea în zonele expuse la soare, precum fața, gâtul sau mâinile. Riscul de cancer de piele poate fi redus prin prudență la expunerea la soare, inclusiv prin folosirea și reaplicarea frecventă a cremei de protecție solară.

Ramsay este cunoscut în special pentru prezentarea unor emisiuni TV de succes, precum Hell's Kitchen și Ramsay's Kitchen Nightmares, dar și pentru restaurantele sale premiate cu stele Michelin.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
fulger furtuna
4
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
amara
5
Incendiul uriaș de la Amara a fost stins. Pompierii au acționat cu ajutorul roboților
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Digi Sport
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de...
pacient de la psihiatrie lasat pe strada
Pacienți de la Psihiatrie, abandonați pe străzi de autorități. Cazul...
dragon’s teeth
Lituania baricadează granița cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad...
Greta Thunberg
Greta Thunberg pleacă din nou spre Gaza, la bordul unei flotile cu...
Ultimele știri
Programul FCSB în Europa League. Campioana României joacă primul meci în Olanda
Universitatea Craiova și-a aflat programul complet în Conference League. Oltenii încep faza principală în deplasare
Impactul sindromului post-Covid-19 asupra calităţii vieţii, comparabil cu boala Parkinson şi AVC, potrivit experţilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fabiana_Moise
Boala pe care riscăm să o facem prin expunere la soare
Bronzare. Foto: Profimedia
Ministrul francez al Sănătății, îngrijorat de metodele de bronzare periculoase promovate pe rețelele sociale. Ce sunt „tan lines”
Robot surgery
Premieră în Europa: două operații la distanță, pe pacienți aflați la 300 km
medici in timpul unei interventii chirurgicale
O echipă de chirurgi ruşi a continuat să opereze un pacient în timpul cutremurului cu magnitudinea 8,8 din Kamceatka
netanyahu face declaratii
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost supus unei colonoscopii „de rutină”. În decembrie a suferit o operație la prostată
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Fanatik.ro
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei
Adevărul
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în...
Playtech
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Fără milă! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarăși de pe teren după 45 de minute
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Newsweek
Bolojan, pas în spate: Magistrații ies la pensie tot la 47 ani. Când le crește vârsta de pensionare
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie