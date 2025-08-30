Celebrul chef britanic Gordon Ramsay dezvăluie că a fost operat pentru cancer de piele: „Vă promit că nu e un lifting facial”

Celebrul chef britanic Gordon Ramsay, în vârstă de 58 de ani, a anunțat că a suferit o intervenție pentru îndepărtarea unui cancer de piele și le-a mulțumit medicilor pentru reacția rapidă și eficientă. El a făcut dezvăluirea în stilul său caracteristic pe rețelele sociale: „Vă promit că nu e un lifting facial!”.

În vârstă de 58 de ani, Ramsay le-a mulțumit „extraordinarelor” cadre medicale pentru îndepărtarea carcinomului bazocelular, un tip de cancer cutanat non-melanom. Într-o postare pe Instagram de sâmbătă, Ramsay a scris că este „recunoscător” față de echipa sa medicală pentru „munca rapidă și reactivă”.

„Vă rog să nu uitați crema de protecție solară în acest weekend”, a adăugat el, glumind: „Vă promit că nu e un lifting facial! Ar trebui să cer banii înapoi.”

Utilizatorii de pe rețelele sociale i-au transmis mesaje de susținere, inclusiv Cancer Research UK care i-a urat însănătoșire grabnică lui Ramsay și i-a mulțumit pentru că „atrage atenția asupra importanței de a fi protejat de soare”. Mesajul organizației: „Căutați umbra, acoperiți-vă și aplicați cremă de protecție solară regulat și din abundență.”

Ce este cancerul de piele non-melanom

Carcinomul bazocelular este unul dintre principalele tipuri de cancer de piele non-melanom, care de multe ori poate fi tratat cu ușurință. Cancerul de piele non-melanom este cauzat în principal de lumina ultravioletă, provenită de la soare sau de la lămpile din saloanele de bronzat și începe în stratul superior al pielii.

Principalul simptom este apariția unei excrescențe sau a unei pete neobișnuite pe piele, cel mai adesea în zonele expuse la soare, precum fața, gâtul sau mâinile. Riscul de cancer de piele poate fi redus prin prudență la expunerea la soare, inclusiv prin folosirea și reaplicarea frecventă a cremei de protecție solară.

Ramsay este cunoscut în special pentru prezentarea unor emisiuni TV de succes, precum Hell's Kitchen și Ramsay's Kitchen Nightmares, dar și pentru restaurantele sale premiate cu stele Michelin.

Editor : M.I.