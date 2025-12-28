Live TV

Fostul președinte brazilian Bolsonaro a fost supus unei intervenții pentru crizele de sughiț

Data publicării:
jair bolsonaro la tribunal
Jair Bolsonaro. Foto: Profimedia

Jair Bolsonaro, care execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost supus unei intervenții medicale pentru a trata crizele de sughiș de care suferă de mai multe luni de zile, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Miercuri, 24 decembrie, fostul președinte brazilian a părăsit pentru prima dată închisoare de la încarcerarea sa de la sfârșitul lunii noiembrie. Acesta a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru o hernie inghinală la Spitalul DF Star din Brasilia, unde este internat în continuare.

Prima operație a decurs fără probleme joi, iar medicii au continuat sâmbătă cu o altă procedură medicală pentru a trata sughiţul recurent. Potrivit mediului Saldanha, pe partea dreaptă a nervului frenic, care controlează diafragma, a fost efectuat un bloc anestezic, printr-o injecţie cu un analgezic.

„Totul a decurs bine", a anunţat medicul, subliniind că partea stângă a nervului va fi tratată luni. În timp ce alt medic a explicat că procedura a durat o oră și nu a fost vorba despre o operație chirurgicală: „Nu este o operaţie chirurgicală (...) nu implică nicio incizie".

După ce va fi externat din spital acesta se va întoarce în clădirea poliţiei federale din Brasília, unde îşi efectuează pedeapsa într-o cameră mică dotată cu minibar, aer condiţionat şi televizor.

Soția fostului președinte brazilian susține că Bolsonaro suferă de sughițuri zilnice de nouă luni. Iar medicii spun că problema este o consecinţă a loviturii de cuţit în abdomen pe care a primit-o în timpul unui miting electoral din 2018. Această rană a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale majore.

Fostul președinte al Braziliei s-a aflat în arest la domiciliu între lunile august și noiembrie, acesta ost închis pe 22 noiembrie pentru tentativă de a-şi deteriora brăţara electronică de monitorizare cu un ciocan de lipit.

Jair Bolsonaro a fost găsit vinovat, în luna septembrie, de Curtea Supremă pentru conspiraţie pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa candidatului de stânga Luiz Inácio Lula da Silva. Complotul a eşuat din cauza lipsei de sprijin din partea responsabililor militari de rang înalt, potrivit justiţiei. Fostul căpitan de armată susţine că este nevinovat şi spune că este "persecutat".

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
DC: Estonian FM Tsahkna’s hold a Ukraine war and Russian aggression discussion
3
Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă...
un barbat merge prin viscol
4
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Digi Sport
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lula duce mana labarbie, ingandurat
O intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă”, avertizează preşedintele brazilian Lula da Silva
statuia
O replică a Statuii Libertății s-a prăbușit la pământ din cauza vântului puternic
furtuna si precipitatii in brazilia
Furtună în Brazilia. Vântul puternic a lăsat peste 2 milioane de persoane fără electricitate
Digi 24_2025_12_05_08_31_08
Avion de pasageri, în flăcări, înainte de decolare pe un aeroport din Brazilia
Surgeons preparing for surgery
Muzica în timpul operațiilor reduce dozele necesare de anestezic și grăbește recuperarea postoperatorie, arată un studiu indian
Recomandările redacţiei
O femeie traversează o stradă din București în timpul unei ninsori abundente
Vreme severă în România. ANM a actualizat prognoza: cod roșu...
Donald Trump și Steve Witkoff
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pensiile speciale ajung din nou pe masa Curții Constituționale. Ce...
Canada News - December 27, 2025
Zelenski primește susținere de la liderii europeni înaintea...
Ultimele știri
Autoritățile americane au început colectarea de date biometrice de la cetățenii străini care intră și ies din SUA
Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian spune că ţara sa este „în război total” cu SUA, Israel şi Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbări interesante pentru nativii anumitor zodii, începând din 27 decembrie. Influența lui Chiron retrograd
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Top 5 antrenori români. Surpriza uriașă de pe primul loc al clasamentului făcut de Ladislau Boloni
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazino: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în...
Adevărul
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado...
Playtech
Regula de aur pentru pastele perfecte, dezvăluită de un chef italian celebru. Câtă sare se pune la 1 litru de...
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat lecția vieții unui străin
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân...
Newsweek
Pensionar nevoit să intre în șomaj pentru că nu poate ieși la pensie. Ce i-a răspuns Casa de Pensii
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence, despre cea mai ciudată experiență pe platourile „Jocurile Foamei”. A ajuns să aibă...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...