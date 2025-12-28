Fostul președinte brazilian Bolsonaro a fost supus unei intervenții pentru crizele de sughiț

Jair Bolsonaro, care execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost supus unei intervenții medicale pentru a trata crizele de sughiș de care suferă de mai multe luni de zile, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Miercuri, 24 decembrie, fostul președinte brazilian a părăsit pentru prima dată închisoare de la încarcerarea sa de la sfârșitul lunii noiembrie. Acesta a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru o hernie inghinală la Spitalul DF Star din Brasilia, unde este internat în continuare.

Prima operație a decurs fără probleme joi, iar medicii au continuat sâmbătă cu o altă procedură medicală pentru a trata sughiţul recurent. Potrivit mediului Saldanha, pe partea dreaptă a nervului frenic, care controlează diafragma, a fost efectuat un bloc anestezic, printr-o injecţie cu un analgezic.

„Totul a decurs bine", a anunţat medicul, subliniind că partea stângă a nervului va fi tratată luni. În timp ce alt medic a explicat că procedura a durat o oră și nu a fost vorba despre o operație chirurgicală: „Nu este o operaţie chirurgicală (...) nu implică nicio incizie".

După ce va fi externat din spital acesta se va întoarce în clădirea poliţiei federale din Brasília, unde îşi efectuează pedeapsa într-o cameră mică dotată cu minibar, aer condiţionat şi televizor.

Soția fostului președinte brazilian susține că Bolsonaro suferă de sughițuri zilnice de nouă luni. Iar medicii spun că problema este o consecinţă a loviturii de cuţit în abdomen pe care a primit-o în timpul unui miting electoral din 2018. Această rană a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale majore.

Fostul președinte al Braziliei s-a aflat în arest la domiciliu între lunile august și noiembrie, acesta ost închis pe 22 noiembrie pentru tentativă de a-şi deteriora brăţara electronică de monitorizare cu un ciocan de lipit.

Jair Bolsonaro a fost găsit vinovat, în luna septembrie, de Curtea Supremă pentru conspiraţie pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa candidatului de stânga Luiz Inácio Lula da Silva. Complotul a eşuat din cauza lipsei de sprijin din partea responsabililor militari de rang înalt, potrivit justiţiei. Fostul căpitan de armată susţine că este nevinovat şi spune că este "persecutat".

