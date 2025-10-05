Live TV

Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări

hamburger
Rețeta este ținută secret. Foto: Profimedia

Cel mai scump hamburger din lume poate fi savurat în Cabrera de Mar, în apropiere de Barcelona. Omul din spatele acestui preparat de peste 9.000 de euro este Bosco Castro, proprietar al restaurantului „Aupa”, relatează Corriere della Sera. 

Rețeta este ținută secret, însă se știe că preparatul, care costă 9.440 de euro, conține „cele mai bune trei tipuri de carne din lume, cea mai exclusivistă brânză din Europa” și un sos fin. 

„Interesant nu este ceea ce conține, ci ceea ce reprezintă”, explică Castro, cunoscut pe platformele sociale sub pseudonimul BdeVikingo și care are 1,6 milioane de urmăritori pe Instagram. 

Întrucât e vorba de „lux extrem”, unde valoarea ingredientelor nu este singurul factor care justifică prețul final, hamburgerul își propune să fie, pur și simplu, inaccesibil, notează sursa citată.

Situația financiară nu garantează posibilitatea de a-l gusta, întrucât clienții sunt aleși pe baza unor criterii necunoscute.  

Pentru a intra în posesia unei „invitații formale” care, în cel mai bun caz, va fi valabilă din februarie 2026, doritorii trebuie să răspundă la întrebări legate de profesia lor, dar și despre originea, motivația și parfumul preferat.

Mai mult, cei care au privilegiul de a gusta preparatul nu pot lăsa recenzii. Întrucât este vorba de o experiență privată, fiecare client trebuie să semneze un acord de confidențialitate care, pe lângă faptul că împiedică recenziile, interzice și fotografierea preparatului.

A fugit din arestul la domiciliu pentru un hamburger și s-a ales cu 3 ani și 4 luni de închisoare

