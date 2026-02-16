Live TV

British Museum a eliminat cuvântul „Palestina” din unele expoziții. Cum motivează instituția decizia

british museum
Foto: Profimedia Images

British Museum a eliminat cuvântul „Palestina” din unele dintre expoziţiile sale, afirmând că termenul era utilizat în mod incorect şi că nu mai este neutru din punct de vedere istoric, scrie The Guardian

Hărţile şi panourile informative din galeriile muzeului dedicate Orientului Mijlociu antic se refereau la coasta estică a Mediteranei ca fiind Palestina, iar unele persoane erau descrise ca fiind „de origine palestiniană”. 

Recent, UK Lawyers for Israel (UKLIF), un grup voluntar de avocaţi, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la referirile la „Palestina” din exponatele care acoperă Levantul antic şi Egiptul, care riscă să „obscurizeze istoria Israelului şi a poporului evreu”. 

Într-o scrisoare adresată directorului muzeului, Nicholas Cullinan, grupul a scris: „Aplicarea unui singur nume - Palestina - în mod retrospectiv întregii regiuni, de-a lungul a mii de ani, şterge schimbările istorice şi creează o falsă impresie de continuitate”. 

„De asemenea, are efectul combinat de a şterge regatele Israelului şi Iudeei, care au apărut în jurul anului 1000 î.Hr., şi de a redefini originile israeliţilor şi ale poporului evreu ca provenind în mod eronat din Palestina”. 

UKLFI a declarat că terminologia aleasă „implică existenţa unei regiuni antice şi continue numite Palestina”. A solicitat muzeului să-şi revizuiască colecţiile şi să modifice terminologia, astfel încât regiunile relevante să fie denumite Canaan, regatele Israel şi Iuda sau Iudeea, în funcţie de perioada descrisă. 

Deşi mai multe exponate au fost actualizate, muzeul a declarat că aceste modificări au fost făcute anul trecut, în urma feedback-ului şi a cercetărilor efectuate în rândul publicului. 

Instituția a afirmat că, deşi termenul „Palestina” era bine stabilit în mediul academic occidental şi din Orientul Mijlociu ca denumire geografică şi „neutră” pentru zona sudică a Levantului încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, a recunoscut că termenul nu mai are o denumire neutră şi poate fi înţeles ca referindu-se la un teritoriu politic. 

Un purtător de cuvânt a adăugat: „Pentru galeriile din Orientul Mijlociu, pentru hărţile care prezintă regiuni culturale antice, termenul «Canaan» este relevant pentru sudul Levantului din a doua jumătate a mileniului II î.Hr”. 

Peste 5.000 de persoane au semnat o petiţie pe Change.org prin care solicită muzeului să-şi revizuiască decizia. Petiţia susţine că această măsură „nu este susţinută de dovezi istorice şi contribuie la un fenomen mai larg de ştergere a prezenţei palestiniene din memoria publică”. 

Potrivit UKLFI, panourile informative din galeria Levant, care acoperă perioada 2000-300 î.Hr., au fost deja actualizate pentru a descrie istoria Canaanului şi a canaaniţilor, precum şi ascensiunea regatelor Iuda şi Israel. Un panou din galeriile Egiptului a fost modificat pentru a înlocui „descendenţa palestiniană” cu „descendenţa canaanită”.  

Se aşteaptă modificări suplimentare ca parte a programului de reconstrucţie şi reamenajare pe termen lung al muzeului, care vor fi implementate în următorii ani. 

Editor : A.C.

