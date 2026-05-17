Cine este Cristian Tarcea, românul care se află în spatele piesei „Bangaranga”, cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026

În spatele succesului piesei „Bangaranga”, cu care artista bulgară DARA a câștigat Eurovision 2026, se află și un român. Cristian Tarcea, pe numele lui de scenă Monoir, este unul dintre compozitorii și producătorii melodiei care a cucerit Europa în marea finală de la Viena, potrivit Digi FM.

„Bangaranga”, lansată pe 28 februarie 2026, a fost compusă de DARA împreună cu Anne Judith Wik, Cristian Tarcea și celebrul producător grec Dimitris Kontopoulos, unul dintre cele mai importante nume din istoria recentă a Eurovisionului.

Cristian Tarcea, născut în 1993, este din Constanța și este unul dintre cei mai buni producători din România, notează Digi FM. De asemenea, este și cantautor. A lucrat și cu nume importante din industria muzicală românească, precum Antonia, Alexandra Stan sau Sasha Lopez. Numele lui de scenă este Monoir.

Cristian a început să studieze muzica de la cinci ani, iar din anul 2008 a început să compună și să producă piese. În 2012, a înființat propria sa casă de discuri, denumită „Thrace Music”, denumire ce o poartă și studioul său. De-a lungul timpului a studiat pianul, instrumentele de percuție, cât și muzica, în general. Cristian Tarcea a absolvit Colegiul Național de Arte „Regina Maria” și a finalizat studiile muzicale în cadrul Facultății de Arte, secția Pedagogie Muzicală.

Cea mai cunoscută piesă a lui, „The Violin Song”, lansată în mai 2016, alături de Osaka și Brianna, are 80 de milioane de vizualizări pe YouTube.

„Bangaranga”, melodia interpretată de DARA, a fost una dintre favorite încă din semifinală și a impresionat prin combinația dintre sound-ul electro-pop, influențele balcanice și producția modernă. Show-ul Bulgariei a fost considerat unul dintre cele mai spectaculoase ale ediției, iar prestația live a artistei a consolidat poziția țării în topul caselor de pariuri înainte de finală.

În cele din urmă, „Bangaranga” a reușit să obțină 516 de puncte în total, suficiente a aduce Bulgariei trofeul Eurovision 2026. Pe locul al doilea s-a clasat Israelul, iar locul trei a fost revendicat de Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, care a obținut cel mai bun scor al țării noastre din istorie.

