Explicația succesului de la Eurovision, potrivit compozitorului „Bangaranga": „Simplitatea. Suntem în 2026, short format, TikTok"

Cristian Tarcea
Cristian Tarcea, alături de DARA. Foto: Facebook/ Cristian Tarcea/Monoir

Producătorul de muzică Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, este unul dintre numele din spatele melodiei câştigătoare a Eurovision 2026. Pentru muzica şi textul melodiei „Bangaranga”, cântată de Dara, el a lucrat alături de Anne Judith Stokke Wik, Darina Yotova şi Dimitris Kontopoulos.

După ce Dara a triumfat la Viena, Monoir a scris pe Instagram: „Te cunosc de când aveai 16 ani. Ştiam că ai ceva special şi acum ai demonstrat-o în faţa întregii lumi. Sunt mândru de noi toţi! Felicitări întregii echipe!”.

Piesa s-a născut în 2023, într-o tabără muzicală din Bulgaria, fără ca echipa să se gândească iniţial la Eurovision, a explicat el.

„Piesa s-a născut în 2023, la o tabără de muzică din Bulgaria. Eu o cunosc pe DARA de când avea 16 ani, am colaborat foarte mult timp cu ea şi ştiam energia pe care o are şi ce livrează în sesiuni. În momentul în care am văzut că o să am sesiune cu ea, am zis: ok, trebuie să ne distrăm în sesiunea asta şi să nu ţinem cont de nimic. Nu ne-am plănuit nicio clipă că piesa aceasta ar trebui să fie ceva de Eurovision. Pur şi simplu ne-am simţit bine”, a povestit producătorul la TVR, potrivit News.ro.

El a explicat şi de ce a avut succes „Bangaranga”: „Simplitatea. Suntem în 2026, short format, TikTok, trenduri. Trăim într-o eră a vitezei şi oamenii gustă lucrurile foarte, foarte simple. Eu cred că asta e mai mult un concept. Ce s-a întâmplat la Dara a fost mai mult un concept”.

Monoir a făcut parte şi din juriul Selecţiei Naţionale Eurovision România 2026 şi s-a bucurat pentru rezultatul Alexandrei Căpitănescu.

„Eu m-am bucurat enorm. Am fost în juriul selecţiei naţionale şi, pentru mine, «Choke Me» este preferata mea. M-am bucurat foarte mult pentru Alexandra, show-ul ei a fost extraordinar”, a spus producătorul la TVR.

„Eu nu am avut absolut nicio aşteptare. Speranţa mea era ca România şi Bulgaria să se claseze printre primii cinci. Şi se pare că am avut dreptate. Acum, că a fost să câştige Bulgaria, nu aveam nicio aşteptare. E dincolo de aşteptări”, a declarat Monoir.

Conform votului juriilor internaţionale, Bulgaria a obţinut 204 puncte iar România 64 de puncte.

Clasament Eurovision - votul publicului:

  • Bulgaria - Dara (Bangaranga) - 312 puncte
  • România - Alexandra Căpitănescu (Choke Me) - 232 puncte
  • Israel - Noam Bettan (Michelle) - 220 puncte
  • Moldova - Satoshi (Viva, Moldova) - 183 puncte
  • Ucraina - Leléka (Ridnym) - 167 puncte

Clasament general:

  • Bulgaria - Dara (Bangaranga) - 516 puncte
  • Israel - Noam Bettan (Michelle) - 343 puncte
  • România - Alexandra Căpitănescu (Choke Me) - 296 puncte
  • Australia - Delta Goodrem (Eclipse) - 287 puncte
  • Italia - Sal Da Vinci (Per sempre si) - 281 puncte.

Editor : B.E.

