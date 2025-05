Film Now aduce în iunie povești care te fac să simți, să crezi și să te regăsești

Cine a spus că distracția ține de vârstă? La Film Now, luna aceasta începe cu o explozie de culoare și imaginație: roboți care descoperă ce înseamnă să ai suflet, personaje secundare care devin eroi și o păpușă celebră aflată într-o căutare profundă de sine. Fie că ai 10 sau 40 de ani, filmele te vor reconecta cu acea parte din tine care încă știe să se joace. Un amestec electrizant de emoție, spectacol și nostalgie — rețeta ideală pentru serile calde de vară.

Duminică, 01 iunie, de la ora 20:00, Film Now prezintă Bumblebee (2018), o aventură intensă în universul Transformers, plină de adrenalină și prietenie adevărată, forjată în oțel. Pe fondul războiului care distruge Cybertron, planeta natală a Autoboților, Optimus Prime îl trimite pe Bumblebee pe Pământ cu misiunea de a crea o bază de retragere. La scurt timp după sosire, este vânat de Decepticoni și de o agenție guvernamentală secretă, Sectorul Șapte. Serios avariat, cu memoria și vocea pierdute, se ascunde sub forma unui Volkswagen galben modest, până când o întâlnește pe Charlie, o adolescentă rebelă marcată de absența tatălui. Între cei doi se leagă o conexiune autentică, iar ceea ce părea o simplă provocare se transformă într-o luptă pentru salvarea lumii și pentru redescoperirea propriei identități.

Duminică, 08 iunie, de la ora 20:00, pe Film Now, un anonim din era tehnologiei ajunge în prim-plan în pelicula Eliberează-l pe Guy / FREE GUY (2021). Guy duce o viață monotonă de funcționar bancar într-un oraș dominat de haos, fără să bănuiască faptul că realitatea din jur se transpune, de fapt, într-un joc video violent numit „Free City”, unde este doar un actor de fundal. Totul ia o întorsătură radicală când face cunoștință cu MolotovGirl, o prezență enigmatică, care îi zdruncină rutina. Cu ajutorul unui cod special creat de programatorii Millie și Keys, Guy capătă treptat conștiință, învață să gândească liber și se remarcă rapid. Dintr-un banal figurant, se afirmă ca un simbol al autonomiei, hotărât să protejeze spațiul virtual care l-a modelat. Însă Antwan, autorul acestui mediu artificial, îl consideră o amenințare și dorește să-l elimine. Într-o cursă contracronometru, Guy trebuie să sfideze limitele impuse și să demonstreze că inclusiv cei invizibili pot rescrie regulile în favoarea lor.

Duminică, 15 iunie, de la ora 20:00, Film Now te poartă înapoi în anii ’90, acolo unde miturile roboticii se dezvăluie în cel mai recent capitol al francizei Transformers: Ascensiunea Bestiilor/ TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS (2023). După farmecul retro adus de Bumblebee (2018), acțiunea se extinde la scară globală: din agitația New York-ului până în inima junglei peruviene, prinde contur o alianță neașteptată. Autoboții conduși de Optimus Prime colaborează cu Maximals, o facțiune de roboți cu trăsături inspirate din lumea animalelor sălbatice, caracterizați de putere, instinct ascuțit și devotament. Împreună, trebuie să apere Pământul și întreaga omenire de o forță devastatoare, venită din adâncurile cosmosului. O experiență cinematografică ce combină imagini impresionante cu un ritm alert, unde apartenența și deciziile dificile mențin tensiunea până la ultimul cadru.

Sâmbătă, 28 iunie, de la ora 20:00, pășește în universul roz al filmului-fenomen Barbie (2023), pe Film Now! În Tărâmul Barbie, fiecare zi este o paradă de culoare și optimism. Barbie (Margot Robbie) și Ken (Ryan Gosling) trăiesc într-o armonie desăvârșită, până când o întrebare surprinzătoare le schimbă perspectiva. Mânată de curiozitate, Barbie pornește spre un teritoriu necunoscut, unde nuanțele pastelate fac loc incertitudinilor. Ajunși în societatea noastră, cei doi se confruntă cu stereotipuri, prejudecăți și obstacole care le pun la îndoială convingerile. Aceștia cunosc diverse tipologii umane, trec prin situații absurde și au parte de revelații profunde, într-un periplu care îmbină umorul inteligent cu satira socială și o doză atent echilibrată de emoție. Barbie este un manifest despre asumare, curaj și libertatea de a-ți defini parcursul dincolo de etichete, cu un scenariu semnat de Greta Gerwig și o distribuție de excepție.

# Bumblebee

BUMBLEBEE/ 2018

Duminică, 01 iunie, la 20:00

Regia: Travis Knight

Cu: Hailee Steinfeld, Jason Drucker, John Cena, John Ortiz, Jorge Lendeborg Jr., Pamela Adlon, Justin Theroux

# Eliberează-l pe Guy

FREE GUY / 2021

Duminică, 08 iunie, la 20:00

Regia: Shawn Levy

Cu: Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer

# Transformers: Ascensiunea Bestiilor

TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS/ 2023

Duminică, 15 iunie, la 20:00

Regia: Steven Caple Jr.

Cu: Anthony Ramos, Michelle Yeoh, Peter Cullen, Ron Perlman

# Barbie

BARBIE/ 2023

Sâmbătă, 28 iunie, la 20:00

Regia: Greta Gerwig

Cu: Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae, Kate McKinnon

