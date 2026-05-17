Video Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după rezultatul de la Eurovision 2026: „România, pe locul 3, e nebunie!”

Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin 2026-03-04-9726
Alexandra Căpitănescu cântă alături de trupa sa în finala Eurovision România la sediul TVR din București, 4 martie 2026. Inquam Photos / George Călin

România s-a clasat pe locul trei în finala Eurovision 2026, cu un vot masiv din partea publicului. La scurt timp de la aflarea rezultatelor, Alexandra Căpitănescu a publicat primul mesaj pe rețelele sociale.

„O, Doamne! Sunteți foarte frumoși. Câți ani aveți? România, pe locul trei la Eurovision. E nebunie”, a afirmat reprezentanta României într-un videoclip publicat pe TikTok. Totodată, aceasta a publicat și pe Instagram mai multe fotografii care erau însoțite de următorul mesaj: „AM REUȘIT! Am reușit cu toții! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru seara asta! Hai să cucerim lumea!”.

Finala Eurovision 2026 s-a desfășurat la Viena, iar România a obținut 296 de puncte, cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră. Marea câștigătoare a competiției muzicale este Bulgaria, iar locul secund a fost ocupat de Israel.

Reprezentanta României Alexandra Căpitănescu a evoluat pe scena din Viena cu piesa „Choke Me”, de pe poziția 24 în concurs. Din cele 35 de țări participante, doar 25 au reușit să treacă de cele două semifinale, desfășurate pe 12 și 14 mai.  

Alexandra Căpitănescu este cunoscută publicului încă din 2023, când a câştigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât şi publicul.

Absolventă a Facultăţii de Fizică şi, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-şi identitatea muzicală în jurul autenticităţii şi al expresiei directe. După câştigarea concursului de talente, artista şi-a consolidat prezenţa pe scena muzicală prin lansări proprii şi colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică. 

