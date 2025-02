Actriţa sud-coreeană Kim Sae-ron, descoperită moartă în locuinţa sa din Seul

Actriţa sud-coreeană Kim Sae-ron a fost găsită moartă duminică la domiciliul său din Seul, a anunţat poliţia, fără a preciza circumstanţele exacte ale decesului, informează AFP și Reuters.



"A fost găsită moartă şi nu există semne aparente de violenţă", a declarat un reprezentant al poliţiei pentru AFP, preluată de Agerpres.

Kim, în vârstă de 24 de ani, a fost una dintre cele mai promițătoare actrițe din Coreea de Sud, însă cariera ei a fost afectată după un incident din 2022, când a fost prinsă la volan sub influența băuturilor alcoolice, scrie Reuters.

Un prieten care urma să se întâlnească cu Kim a vizitat-o acasă, i-a descoperit trupul fără suflare și a sunat la poliție, a relatat agenția de știri Yonhap.

Conform sursei citate, nu există dovezi ale unei infracțiuni și nu există momentan suspiciuni de crimă.

Oficialul poliției a declarat că anchetatorii investighează cauza decesului, dar nu a oferit detalii suplimentare.



Kim Sae-ron (24 de ani) a devenit cunoscută publicului datorită rolului său din filmul "The Man from Nowhere", lansat în 2010, în care a jucat o fetiţă răpită, salvată de un fost agent al forţelor speciale. Ea a cunoscut faima datorită serialul „Bloodhounds” de pe Netflix



Interpretarea sa i-a adus premiul pentru revelaţia feminină a anului la echivalentul sud-coreean al premiilor Oscar.



De atunci, s-a remarcat prin capacitatea sa de a juca roluri foarte diferite şi a câştigat numeroase alte premii.



Cariera sa s-a oprit brusc în urma unui accident în 2022, în timp ce conducea în stare de ebrietate. Reputaţia sa a avut de suferit, iar de atunci i-a fost dificil să obţină noi roluri

