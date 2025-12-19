Video BOR lansează „Trinitas Film”. Ce se va putea urmări pe platforma de streaming a bisericii Data publicării: 19.12.2025 15:01 Foto: captură Trinitas Film Patriarhia Română și-a lansat propria platformă de streaming. „Trinitas Film” este prima platformă de acest fel dedicată conținutului creștin-ortodox din lume. Ucraina duce războiul până în Mediterană: petrolier din flota fantomă a Rusiei, atacat de Kiev într-o zonă strategică pentru Europa Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima; Zelenski nu a fost în Kupiansk; Kievul nu vrea să oprească războiul Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă Câinii maidanezi din Arad au „mâncat” patru autoturisme. „Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii” Constanța. O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod în timp ce încerca să fugă de poliție Marcel Ciolacu a depus jurământul ca președinte al CJ Buzău: „Am ambiții administrative” Carburanții se scumpesc. Cât vom plăti la pompă începând cu 1 ianuarie UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti Deținutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins în Murfatlar. El este condamnat pentru tâlhărie calificată Conținutul noii platforme de streaming a BOR variază de la slujbe, până la interviuri și documentare despre istoria Bisericii Ortodoxe Române sau despre România. Utilizatorii nu au, însă, acces în mod gratuit la tot conținutul. Trebuie să plătească o taxă de 2 euro, lunar, pentru a avea acces la toate producțiile de pe platformă. Odată cu lansarea acestei platforme a fost lansată și versiunea în limba engleză a site-ului oficial al Patriarhiei Române. Editor : A.C. Etichete: biserica ortodoxa romana crestinism platforme de streaming Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea... 2 Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale... 3 Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit... 4 Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se... 5 Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...