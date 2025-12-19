Live TV

Data publicării:
Foto: captură Trinitas Film

Patriarhia Română și-a lansat propria platformă de streaming. „Trinitas Film” este prima platformă de acest fel dedicată conținutului creștin-ortodox din lume. 

Conținutul noii platforme de streaming a BOR variază de la slujbe, până la interviuri și documentare despre istoria Bisericii Ortodoxe Române sau despre România. 

Utilizatorii nu au, însă, acces în mod gratuit la tot conținutul. Trebuie să plătească o taxă de 2 euro, lunar, pentru a avea acces la toate producțiile de pe platformă. 

Odată cu lansarea acestei platforme a fost lansată și versiunea în limba engleză a site-ului oficial al Patriarhiei Române. 

