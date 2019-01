În premieră în România, la Film Now: „Experimentul”, cea mai nouă producție marca Ridley Scott

La mai puțin de 24 de ore după lansarea în Statele Unite, Film Now aduce în premieră telespectatorilor din România unul dintre primele seriale ale lui 2019, produs de “cel mai bun ochi din industria cinematografică”, Ridley Scott. Primul episod al serialului “The Passage” (“Experimentul”) va fi difuzat de Film Now marți, 15 ianuarie, de la ora 20:00.

“The Passage”, efecte vizuale impresionante și un personaj feminin memorabil

Două dintre trăsăturile filmelor lui Ridley Scott care i-au adus consacrarea, efectele speciale impresionate (“Alien”) și personaje feminine puternice (“Thelma și Louise”), vor fi recunoscute de fanii genurilor thriller și horror și în “Experimentul”, serial care pune față în față monstruozitatea și inocența.

Intriga din “Experimentul” este dilema morală cu care se confruntă unul dintre personajele principale. Proiectul medical Noah, menit să identifice un panaceu, este aproape de eșec, iar medicii au nevoie de “sânge proaspăt” pentru a-l redresa. Brad Wolgast, interpretat de Mark-Paul Gosselaar, este mandatat de autorități s-o transforme în cobai pe Amy Bellafonte, o fetiță orfană de ambii părinți și, prin urmare, “subiect ideal” al unei eventuale morți premature. Pentru rolul lui Amy a fost aleasă micuța Saniyya Sydney, câștigătoare Young Artist Awards, la doar 11 ani, a premiului pentru cea mai bună interpretare a unui rol secundar într-o mini-serie TV (“Roots”).

Filmul este inspirat de primul volum (“The Passage”) din trilogia cu vampiri scrisă de profesorul britanic James Cronin, autor laureat al premiului PEN/Hemingway. Din distribuție mai fac parte McKinley Berchel III (“Show me a hero”), Brianna Brown (“Dynasty”), Brianne Howey (“The Exorcist”), Henry Ian Cusick (“Lost”) și Jamie McShane (“Gone Girl”).

“Experimentul” va rula pe Film Now în fiecare marți, la ora 20:00, și va fi reluat joia, la 19:15.

“God Friended Me” (“Cineva acolo sus”), reprogramat lunea de la 20:00

Odată cu această nouă premieră, serialul de comedie care a debutat pe Film Now toamna trecută, “God Friended Me” (“Cineva acolo sus”), se mută și el la mai puțin de 24 de ore de difuzarea în SUA. Începând de săptămâna viitoare, Film Now reprogramează “Cineva acolo sus” lunea de la ora 20:00, cu reluare miercurea de la 19:15. Programul Film Now e disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

Televiziunea Film Now este parte a grupului Digi | RCS & RDS. Grupul Digi mai deține deține singurul post TV Ultra HD, Digi 4K, televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio Pro FM, Digi FM, Music FM, Dance Fm și Chill FM.

